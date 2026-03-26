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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰

آیین وداع با پیکر شهید جنگ رمضان «علی مزروعی» در رشت

آیین وداع با پیکر شهید جنگ رمضان «علی مزروعی» در رشت

رشت- در این فیلم، آیین وداع با پیکر شهید جنگ رمضان «علی مزروعی» در رشت را مشاهده می کنید.

دریافت 38 MB

فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6784340

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