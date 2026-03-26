https://mehrnews.com/x3bGDW ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6784340 استانها گیلان استانها گیلان ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰ آیین وداع با پیکر شهید جنگ رمضان «علی مزروعی» در رشت رشت- در این فیلم، آیین وداع با پیکر شهید جنگ رمضان «علی مزروعی» در رشت را مشاهده می کنید. دریافت 38 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6784340 کپی شد مطالب مرتبط تشییع باشکوه شهید «رمضان حسنوند» زیر بارش شدید باران شب بیست و ششم از حماسه آفرینی رودسری ها مراسم سالگرد شهید املاکی در لنگرود برگزار میشود تشییع و تدفین شهید عباس سالاری در بندزرک میناب برچسبها تشییع شهدا رشت جنگ رمضان
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