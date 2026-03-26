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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۳

مردم شاهرود از مکتب حسین (ع)درس عزت آموخته‌اند؛ مذاکره‌ای نخواهیم داشت

مردم شاهرود از مکتب حسین (ع)درس عزت آموخته‌اند؛ مذاکره‌ای نخواهیم داشت

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به پیوند عمیق مردم شاهرود با مکتب عاشورا، حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب را تجلی غیرت حسینی این خطه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم شاهرود در مسجد المهدی (عج) این شهرستان حضور مستمر و انقلابی مردم در خیابان‌ها را یکی دیگر از جلوه‌های مهم نصرت الهی دانست و بیان کرد: همان‌گونه که مدیریت میدان‌های نظامی در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد، حضور مردم شاهرود در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز مکمل این حرکت بوده و موجب تقویت جبهه حق می‌شود.

وی به حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی اشاره کرد و افزود: در این تجمعات افراد متعددی دیده می‌شوند که هیچگاه پیش از این در هیچ مراسمات ملی حضور نمی‌یافتند، اما امروز احساس تکلیف کرده و شب‌ها حتی با وجود بارش باران و سرما برای حمایت از کشور و انقلاب به تجمعات می‌پیوندند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه بیانات چندی پیش رهبر شهید انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: معظم له ارها و بارها این آیه قرآن کریم که می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد را در سخنرانی‌های مختلف خود قرائت کردند و بر ضرورت استقامت و پایداری در مسیر الهی تأکید نمودند و وعده داده بودند که در صورت حفظ ایمان و ثبات قدم، نصرت الهی شامل حال نظام اسلامی خواهد شد.

مطیعی ادامه داد: در آیات بعدی، خداوند وعده داده تمام کافران و ظالمان را به هلاکت خواهد رساند و اعمال آنان را پوچ خواهد کرد؛ امروز ماهیت واقعی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی - این مدعیان دروغین حقوق بشر - برای جهانیان آشکار شده و جنایاتی نظیر هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مناطق مسکونی، نشان‌دهنده ظلم و شقاوت بیش از اندازه آن‌ها است.

وی با اشاره به اعتراف برخی تحلیلگران صهیونیستی درباره تأثیر حضور مردم انقلابی ایران در خیابان‌ها اظهار کرد: آن‌ها اعتراف کرده‌اند که حضور مردم در خیابان‌ها، برنامه‌هایشان را با شکستی سنگین مواجه کرده است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: دشمنان خیال می‌کردند با هدف قرار دادن رهبر جامعه اسلامی، مسئولان عالی‌رتبه و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران و نیز ایجاد اغتشاش در داخل کشور، می‌توانند نظام را تضعیف کنند؛ زهی خیال باطل! چرا که مردم ایران، مردمی ولایتمدار و پیرو مکتب امام حسین(ع) و عاشق شهادت هستند و در این مسیر نیز شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند.

مطیعی با تأکید بر لزوم حضور به‌موقع مردم در صحنه خاطرنشان کرد: امروز در کنار رشادت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، زمان عمل به تکلیف توسط مردم است؛ اگرچه عملیات روانی دشمن و سختی‌های حضور ممکن است انسان را خسته کند، اما حضور در میدان و انجام وظیفه اجتماعی، امروز ارزشی دوچندان دارد و اگر ترک شود دشمن از آن سوءاستفاده‌های بسیاری خواهد کرد.

وی با اشاره به تشدید جنگ روانی دشمنان در موضوع مذاکره با دشمن صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: در حالی که برخی رسانه‌ها برای تفرقه افکنی میان مردم و مسئولان، از مذاکره برای آتش‌بس سخن می‌گویند، تمام مسئولان کشور به‌صورت یکپارچه اعلام کرده‌اند که هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.

کد مطلب 6784350

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