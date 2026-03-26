به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم شاهرود در مسجد المهدی (عج) این شهرستان حضور مستمر و انقلابی مردم در خیابان‌ها را یکی دیگر از جلوه‌های مهم نصرت الهی دانست و بیان کرد: همان‌گونه که مدیریت میدان‌های نظامی در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد، حضور مردم شاهرود در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز مکمل این حرکت بوده و موجب تقویت جبهه حق می‌شود.

وی به حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی اشاره کرد و افزود: در این تجمعات افراد متعددی دیده می‌شوند که هیچگاه پیش از این در هیچ مراسمات ملی حضور نمی‌یافتند، اما امروز احساس تکلیف کرده و شب‌ها حتی با وجود بارش باران و سرما برای حمایت از کشور و انقلاب به تجمعات می‌پیوندند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه بیانات چندی پیش رهبر شهید انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: معظم له ارها و بارها این آیه قرآن کریم که می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد را در سخنرانی‌های مختلف خود قرائت کردند و بر ضرورت استقامت و پایداری در مسیر الهی تأکید نمودند و وعده داده بودند که در صورت حفظ ایمان و ثبات قدم، نصرت الهی شامل حال نظام اسلامی خواهد شد.

مطیعی ادامه داد: در آیات بعدی، خداوند وعده داده تمام کافران و ظالمان را به هلاکت خواهد رساند و اعمال آنان را پوچ خواهد کرد؛ امروز ماهیت واقعی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی - این مدعیان دروغین حقوق بشر - برای جهانیان آشکار شده و جنایاتی نظیر هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مناطق مسکونی، نشان‌دهنده ظلم و شقاوت بیش از اندازه آن‌ها است.

وی با اشاره به اعتراف برخی تحلیلگران صهیونیستی درباره تأثیر حضور مردم انقلابی ایران در خیابان‌ها اظهار کرد: آن‌ها اعتراف کرده‌اند که حضور مردم در خیابان‌ها، برنامه‌هایشان را با شکستی سنگین مواجه کرده است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: دشمنان خیال می‌کردند با هدف قرار دادن رهبر جامعه اسلامی، مسئولان عالی‌رتبه و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران و نیز ایجاد اغتشاش در داخل کشور، می‌توانند نظام را تضعیف کنند؛ زهی خیال باطل! چرا که مردم ایران، مردمی ولایتمدار و پیرو مکتب امام حسین(ع) و عاشق شهادت هستند و در این مسیر نیز شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند.

مطیعی با تأکید بر لزوم حضور به‌موقع مردم در صحنه خاطرنشان کرد: امروز در کنار رشادت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، زمان عمل به تکلیف توسط مردم است؛ اگرچه عملیات روانی دشمن و سختی‌های حضور ممکن است انسان را خسته کند، اما حضور در میدان و انجام وظیفه اجتماعی، امروز ارزشی دوچندان دارد و اگر ترک شود دشمن از آن سوءاستفاده‌های بسیاری خواهد کرد.

وی با اشاره به تشدید جنگ روانی دشمنان در موضوع مذاکره با دشمن صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: در حالی که برخی رسانه‌ها برای تفرقه افکنی میان مردم و مسئولان، از مذاکره برای آتش‌بس سخن می‌گویند، تمام مسئولان کشور به‌صورت یکپارچه اعلام کرده‌اند که هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.