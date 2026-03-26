به گزارش خبرگزاری مهر، حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که با انجام عملیاتهای گسترده، چندین پایگاه و تجمع نیروهای ارتش اسرائیل را در مناطق مرزی و همچنین عمق خاک فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، رزمندگان حزبالله با شلیک دهها راکت و موشک، مواضعی از جمله تجمع نظامیان در «جل الدیر» مقابل روستای عیترون، پایگاه دریایی و پایگاه پدافند هوایی «زائیف» در حیفا، پایگاه آموزشی «الیاکیم» و پایگاه «تیفن» در شرق عکا را مورد حمله قرار دادند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که رژیم اسرائیل از زمان آغاز تجاوز مشترک با آمریکا به ایران، عملیاتهای خود را در لبنان تشدید کرده، اما نتوانسته پیشرفت قابل ذکری در جنگ با حزبالله کسب کند و مقاومت لبنان با اجرای تاکتیک جنگ و گریز، درگیری را به یک جنگ فرسایشی برای اسرائیل تبدیل کرده است.
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