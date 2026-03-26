ه گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المعلومه عراق گزارش داد که آمریکا، پس از ناکامی رویکردهای نظامی در برابر ایران و رسیدن به بن‌بست کامل، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی وساطت سه‌جانبه شده است.

این در حالی است که واشنگتن تلاش می‌کند تا تهران را به میز مذاکره بازگرداند.

طبق این گزارش، به نظر می‌رسد کاخ سفید دریافته است که فشارهای نظامی نتوانسته هیچ امتیازی از ایران بگیرد.

از این رو، آمریکا دست به دامان متحدان خود، از جمله ترکیه، مصر و پاکستان شده است تا ایران را به مذاکره ترغیب کند.

این گزارش حاکی از آن است که این اقدام آمریکا، بیش از آنکه نشان‌دهنده تمایل واقعی به صلح باشد، تلاشی شتابزده برای یافتن راهی جهت حفظ آبروی دولت آمریکا در مواجهه با ترس از ورود به جنگی زمینی و فرسایشی است؛ جنگی که هم دونالد ترامپ از آن هراس دارد و هم افکار عمومی آمریکا تحمل پیامدهای فاجعه‌بار آن را ندارد.

در حالی که گزارش‌های پنتاگون، رئیس‌جمهور آمریکا را در تجاوز آشکار به سمت جنگ سوق داده بود، واقعیت میدانی امروز نشان می‌دهد که قدرت آمریکا با محدودیت‌هایی روبرو است.

این امر باعث شده تا دولت آمریکا به زبان «معاملات» روی آورده و درهای دیپلماسی را به روی میانجی‌گری سه‌جانبه باز کند تا رمز ایستادگی ایران را که موشک‌ها نتوانستند بشکنند، بیابد.