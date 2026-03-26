https://mehrnews.com/x3bGG9 ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸ کد مطلب 6784400 استانها گلستان استانها گلستان ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸ قیام مردم گنبد در سوگ رهبر شهید گنبد-مردم گنبد در بیست و ششمین روز از دست دادن رهبر شهید، فریاد هیهات منا الذله سر دادند. دریافت 21 MB کد مطلب 6784400 کپی شد مطالب مرتبط دستــــــــــه حـمـــاســـــی نوجوانان انقلاب (احلی من العسل) مرزداران آستارایی همچنان پای کار وطن قدردانی هیئات مذهبی مشهد از خادمان شهری با اهدای گل راهپیمایی حماسی مردم آستانه اشرفیه با شعار «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» حماسه ای دیگر از قرچک در شب بیستوششم تجمعات مردمی برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
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