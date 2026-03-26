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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۸

قیام مردم گنبد در سوگ رهبر شهید

قیام مردم گنبد در سوگ رهبر شهید

گنبد-مردم گنبد در بیست و ششمین روز از دست دادن رهبر شهید، فریاد هیهات منا الذله سر دادند.

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کد مطلب 6784400

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