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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آثار ضدآمریکایی مسعود شجاعی در نشریه ونزوئلایی؛ یک اثر جدید منتشر شد 

آثار ضدآمریکایی مسعود شجاعی در نشریه ونزوئلایی؛ یک اثر جدید منتشر شد 

آثار سیدمسعود شجاعی طباطبایی با مضمون جنگ آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران و شهادت کودکان میناب به همراه آثار ایوان لیرا در نشریه ونزوئلایی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «یک شلیک و دو سقوط؛ جنگنده اف۱۸ و ترامپ» عنوان اثر جدید سیدمسعود شجاعی طباطبایی است که درباره سقوط جنگنده اف۱۸ آمریکایی و تعجب و سرگشتگی ترامپ است.

آثار ضدآمریکایی مسعود شجاعی در نشریه ونزوئلایی؛ یک اثر جدید منتشر شد 

همچنین، ۲ اثر از آثار قبلی شجاعی طباطبایی با مضمون جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران و شهادت کودکان مدرسه‌ای در شهر میناب در نشریه شماره ۷۶۲ «EsDeculador» روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۶ به چاپ رسیده است.

در این نشریه، همچنین آثاری ضد آمریکایی از ایوان لیرا هنرمند کارتونیست ونزوئلایی نیز به چشم می‌خورد.

کد مطلب 6784487
آزاده فضلی

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