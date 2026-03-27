آثار ضدآمریکایی مسعود شجاعی در نشریه ونزوئلایی؛ یک اثر جدید منتشر شد 

به گزارش خبرنگار مهر، «یک شلیک و دو سقوط؛ جنگنده اف۱۸ و ترامپ» عنوان اثر جدید سیدمسعود شجاعی طباطبایی است که درباره سقوط جنگنده اف۱۸ آمریکایی و تعجب و سرگشتگی ترامپ است.

همچنین، ۲ اثر از آثار قبلی شجاعی طباطبایی با مضمون جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران و شهادت کودکان مدرسه‌ای در شهر میناب در نشریه شماره ۷۶۲ «EsDeculador» روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۶ به چاپ رسیده است.

در این نشریه، همچنین آثاری ضد آمریکایی از ایوان لیرا هنرمند کارتونیست ونزوئلایی نیز به چشم می‌خورد.