۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

انتشار اثر انتقادی جدید شجاعی طباطبایی؛ ترامپ دست ‌به‌دامن گرینلند شد!

اثر جدید سیدمسعود شجاعی طباطبایی به صحبت‌های هرازچندگاهی ترامپ اختصاص دارد که در آخرین اظهارنظرش ناتو را تهدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست ایرانی از آغاز حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران، تقریباً هر روز دست از قلم نکشیده است و خشم و انزجار خود را از این جنگ، در آثارش بروز داده است.

آخرین اثری که او منتشر کرده، در انتقاد به عملکرد ترامپ است که ناتو را تهدید به گرفتن گرینلند کرده است!

در ۲ روز گذشته که پدافند ایران توانسته بود هواپیمای اف۳۵ آمریکایی را ساقط کند نیز اثری دیگر ترسیم کرده بود که ترامپ و هواپیمای اف۳۵ داخل بطری ترسیم شدند و آنها را به تاریخ حواله کرد.

