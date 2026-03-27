رضا روان پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان این مطلب که استرس شدید می‌تواند سلامت بیماران قلبی را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد، گفت: یکی از مهم‌ترین نکات درباره بیماران قلبی، حفظ آرامش نسبی در محیط است. گرچه این توصیه در شرایط جنگی ساده به نظر نمی‌رسد، اما پرهیز از پیگیری مداوم اخبار اضطراب آور، انجام تمرینات ساده و سبک ورزشی و تنفسی، گوش دادن به موسیقی‌های ملایم یا صحبت با دوستان و آشنایان، می‌تواند تا حدودی به کاهش فشار روانی کمک نماید.

وی افزود: کنترل استرس در بیماران قلبی از آن جهت اهمیت فراوان دارد که استرس می‌تواند عامل افزایش فشارخون، تحریک سکته‌های قلبی و یا بروز آریتمی ها شود.

این فوق تخصص آنژیوپلاستی، در ادامه با اشاره به اهمیت مصرف داروها، گفت: بیماران قلبی، توجه داشته باشند که قطع ناگهانی، فراموش کردن مصرف یک یا چند دوز از داروها و یا تغییر خودسرانه میزان مصرف یا نوع داروها ممکن است با عوارض بالقوه خطرناکی همراه باشد.

وی افزود: توصیه می‌شود بیماران در این ایام داروهای مصرفی خود را به میزان کافی در یک کیف یا بسته قابل حمل آماده نگه دارند و در صورت نیاز به جا به جایی سریع، آن را همراه خود داشته باشند

روان پارسا گفت: تغذیه سالم نیز در حد امکان باید رعایت شود. در شرایط بحرانی ممکن است دسترسی به تغذیه سالم محدود شود، اما تا جای ممکن از مصرف غذاهای پُر نمک، چرب و فرآوری شده خودداری کرده و مایعات کافی بنوشید. اگر سابقه نارسایی قلبی دارید، مراقب میزان مصرف نمک و مایعات باشید.

این متخصص قلب و عروق ادامه داد: تحرک بدنی هر چند محدود، به بهبود گردش خون و پیشگیری از لخته شدن خون در پاها کمک می‌کند. نشستن طولانی مدت در یک محل می‌تواند خطر بروز ترومبوز در پاها و آمبولی ریوی در بیماران مستعد را به همراه داشته باشد. بنابراین در صورت ساکن ماندن در خانه، چند حرکت ساده کششی را هر چند ساعت یکبار انجام دهید.

وی افزود: تمامی مردم به ویژه بیماران با سابقه مشکلات قلبی باید نشانه‌های هشدار دهنده مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق سرد، سرگیجه یا ضعف شدید را جدی بگیرند و صرفاً با مرتبط دانستن این علائم به استرس یا بی خوابی، مشورت با پزشک، امدادگر و یا مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر نیاندازند.

روان پارسا گفت: یکی دیگر از نکات مهم، همراه داشتن مدارک قبلی بیماران با سابقه عمل قلب باز، استنت گذاری عروق قلبی و نیز کارت شناسایی دستگاه در بیماران با سابقه تعبیه باطری یا ضربان‌ساز قلبی است، چرا که اطلاع از سوابق این افراد در زمان مراجعه به مراکز درمانی، سبب تسریع در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیمار خواهد شد.

وی در پایان افزود: توجه به وضعیت بیماران قلبی و فراهم آوردن شرایط لازم برای ادامه درمان مناسب آنها، می‌تواند از بروز فاجعه‌های ثانویه در میان تنش‌ها و بحران‌ها جلوگیری کند.