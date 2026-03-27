ملاقات چهره به چهره دستگاه قضایی سمنان با ۴۳ هزار دیدار در ۱۱ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌محمد صادق اکبری در حاشیه میز خدمت قضایی در سمنان با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردم وظیفه شرعی و قانونی ماست، تصریح کرد: ما خود را موظف به اجرای منویات رهبر شهید و عزیزمان و همچنین عملیاتی‌سازی تأکیدات ریاست قوه قضائیه می‌دانیم که همواره بر «حضور در میدان» و «گره‌گشایی واقعی» از پرونده‌ها و درخواست‌های مراجعان تأکید دارند، لذا حضور در بین مردم به ما کمک می‌کند تا آسیب‌ها و چالش‌های مورد مناقشه را در همان مراحل اولیه شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی در ادامه به تشریح آمار عملکردی در بخش ارتباطات مردمی پرداخت و گفت: با تلاش جهادی همکاران ما در سراسر استان، طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۳ هزار و ۱۸۷ نفر موفق به ملاقات حضوری و چهره‌به‌چهره با اینجانب و سایر مسئولان قضایی در حوزه‌های مختلف استان سمنان شده‌اند.

رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه این حجم از پاسخگویی نشان‌دهنده عزم جدی دادگستری در اجرای سیاست‌های ابلاغی است ابراز کرد: تمام درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات‌ها ثبت، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی توسط واحدهای نظارتی پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که ارتباط با مردم، منجر به خروجی ملموس و احقاق حق می‌شود.

اکبری در پایان تأکید کرد که روند برگزاری میزهای خدمت در مساجد، مصلی‌ها و مراکز قضایی استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت تا هیچ‌یک از شهروندان در دسترسی به مسئولان قضایی برای طرح مشکلات خود با مانع مواجه نباشند.