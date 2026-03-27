به گزارش خبرگزاری مهر، شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری جلسه اضطراری برای بحث در مورد حمله آمریکا به مدرسه دخترانه ایرانی در میناب است.

وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت: از آمریکا می‌خواهم که تحقیقات خود را در مورد بمباران مدرسه ایرانی در اسرع وقت به پایان برساند و یافته‌های خود را منتشر کند؛ از آمریکا و اسرائیل می‌خواهم که حمله‌های خود را به ایران متوقف کنند و از تهران نیز می‌خواهم که حمله‌های خود را متوقف کند.

وی تصریح کرد: بمباران مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب باعث شوک عمیقی شده است؛ عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان حمله به مدرسه ابتدایی در میناب ابراز می‌کنم.

این مقام سازمان ملل گفت: قوانین جنگ، حفاظت از کودکان و غیرنظامیان گرفتار در درگیری‌ها و همچنین مدرسه‌ها و تمام زیرساخت‌های غیرنظامی را تضمین می‌کند.

تورک خاطرنشان کرد: توسل به زور در حالی که مذاکرات در جریان است، یک شکست استراتژیک با عواقب ویرانگر برای غیرنظامیان است.

وی افزود: بمب‌ها و موشک‌ها راهی برای صلح نیستند و اغلب فقط نارضایتی‌ها را تشدید می‌کنند و به خشونت‌های آینده دامن می‌زنند؛ حمله‌های آمریکا و اسرائیل به مناطق مسکونی پرجمعیت، زیرساخت‌های غیرنظامی را نابود کرده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: خانه‌ها، مراکز درمانی، مدرس‌ها، دادگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و تاسیسات انرژی در تمام استان‌های ایران مورد حمله قرار گرفتند.