یادداشت‌ مهمان، احسان موحدیان: جنایت آمریکا در حمله به یک مدرسه در شهر میناب، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین و رسواکننده ترین رویدادهای تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران تبدیل شده است.

این جنایت منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ نفر شد که عمدتاً دانش‌آموز ۷ تا ۱۲ ساله بودند و ویدیوی منتشر شده از این حمله ثابت می‌کند حمله مذکور با موشک کروز تاماهاک انجام شده که به طور اختصاصی در اختیار ارتش آمریکا است، اما ترامپ با وقاحتی کم نظیر در یکی از سخنرانی های پر از تناقض اخیر خود برای کاستن از بار این جنایت و فریب افکار عمومی به دروغ مدعی شد شاید یکی از این موشک ها را به کشور دیگری فروخته باشد که اظهارنظری کذب در کنار انبوه دروغ گویی های دیگر ترامپ است.

ابعاد جنایت و شواهد بین‌المللی

یکی از مهم ترین دلایل توجه افکار عمومی جهانی به این جنایت، بافت کاملا غیرنظامی این مدرسه است که باعث شده آمریکا به هیچ وجه نتواند این اقدام ددمنشانه خود را توجیه کند.

مدرسه شجره طیبه در روز آغازین هفته و در ساعات برگزاری کلاس درس مورد اصابت قرار گرفت. فرماندار میناب تأیید کرد که موشک‌ها مستقیماً به ساختمان دوطبقه مدرسه اصابت کرده و بخش بزرگی از آن را ویران کرده است. سقف بتنی کلاس‌ها بر سر دانش‌آموزان فرو ریخت . مقامات ایران این رویداد را یک جنایت جنگی خوانده و خواستار واکنش سازمان ملل شدند.

علاوه بر ویدئوی منتشر شده از این حمله تحلیل ماهواره‌ای و شواهد میدانی نیز بر جنایت آمریکا صحه می‌گذارد.

روزنامه نیویورک تایمز با بررسی تصاویر ماهواره‌ای Planet Labs و ویدئوهای تأییدشده، نشان داد که موشک آمریکایی به طور عمدی به ساختمان مدرسه برخورد و آن را تخریب کرده است. تحلیلگران، الگوی این تخریب را با حملات ناشی از مهمات نقطه زن همخوان دانسته‌اند. این روزنامه همچنین ادعای دونالد ترامپ مبنی بر دخالت ایران را با اشاره به مختص ارتش آمریکا بودن موشک‌های تاماهاوک، رد کرد.

بی‌بی‌سی نیز با بررسی همین تصاویر، به وجود تعداد زیادی دهانه انفجار و آثار سوختگی در ساختمان مدرسه اشاره کرد که نشان‌دهنده اصابت چندین موشک با توالی سریع و به شکل عمدی است.

گاردین با بازسازی وقایع بر اساس ویدئوهای تأییدشده و تحلیل منابع اطلاعاتی، به این نتیجه رسید که موقعیت مکانی مدرسه، زمان حمله و دود ناشی از انفجار در ساختمان‌های مجاور، همگی تأیید می‌کند که مدرسه در موج وسیعی از حملات به طور عمدی هدف قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که بازرسان ارتش آمریکا معتقدند احتمالاً نیروهای آمریکایی مسئول این حمله بوده‌اند.

شبکه ان‌پی‌آر آمریکا هم با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدید، تأیید کرد که چندین ساختمان در این محل با دقت بالا هدف قرار گرفته‌اند و این حمله بسیار بزرگتر از آن چیزی است که پیشتر گزارش شده بود و مساله سهل انگاری و اشتباه در این حمله مطرح نیست.

وس برایانت، تحلیلگر امنیت ملی و افسر پیشین نیروی هوایی آمریکا که در پنتاگون مسئول بررسی آسیب‌های غیرنظامیان بوده است، پس از بررسی تصاویر ماهواره‌ای گفت که تمامی ساختمان‌های هدف‌گیری‌شده، از جمله مدرسه، با دقت بالا مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

ابعاد حقوقی بین المللی

جنایت آمریکا در حمله به مدرسه میناب، نقض قوانین بین‌المللی است. هدف قرار دادن عمدی مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی، بر اساس قوانین موضوعه حقوق بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می‌شود. یونسکو شهادت دانش‌آموزان را نقض فاحش قوانین بین‌المللی برای حمایت از مراکز آموزشی خواند و خواستار تحقیقات کامل در این مورد شد.

یانینا دیل، کارشناس حقوق جنگ از دانشگاه آکسفورد، در این مورد گفت طرف‌های درگیر در جنگ وظیفه دارند ماهیت هدف را تأیید کنند تا از آسیب به غیرنظامیان جلوگیری شود. او گفت این حمله نشان‌دهنده نقص جدی در شناسایی اهداف و اطلاعات نظامی از سوی آمریکا است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق درباره این حمله مرگبار شد. سخنگوی این دفتر گفت: وظیفه تحقیق بر عهده نیروهایی است که حمله را انجام داده‌اند. همچنین فرماندار کالیفرنیا، گوین نیوسام، گفت آمریکا باید پاسخ دهد که چرا بمب‌های ما یا بمب‌های اسرائیل برای کشتن کودکان استفاده شده است.

بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه (حقوق جنگ)، حمله به مدرسه میناب را می‌توان از چند منظر مورد بررسی حقوقی قرار داد:

۱.نقض اصل تفکیک: بنیادی‌ترین اصل در حقوق جنگ، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان است. مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های مسکونی به‌عنوان اهداف غیرنظامی از حمایت ویژه برخوردارند.

تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی مانند دیدبان حقوق بشر تأکید می‌کند که مدرسه شجره طیبه با دیوار از محوطه ساختمان‌های نیروی دریایی سپاه کاملا جدا بوده و ورودی مستقلی به خیابان داشته است. این نهاد هیچ شواهدی نیافته که نشان دهد مدرسه برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفته و ادعاهای آمریکا در این زمینه کاملا رد شده است.

۲. نقض اصل تناسب: حتی اگر یک هدف نظامی مشروع در نزدیکی مدرسه وجود داشته باشد، قوانین جنگ حمله به آن را در صورتی که آسیب پیش‌بینی‌شده به غیرنظامیان "نامتناسب" با دستاورد نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع می‌کند. شهادت ۱۶۸ نفر که اکثر قریب به اتفاق آنها کودکان و معلمان بودند، به هیچ وجه با هیچ دستاورد نظامی قابل توجیه نیست.

۳. نقض اصل احتیاط: طرف‌های درگیر موظف‌اند تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای تأیید نظامی بودن هدف و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند. تحقیقات نشان می‌دهد این حمله با استفاده از مهمات هدایت‌شونده و بسیار دقیق انجام شده و لذا به طور عمدی طی آن یک مدرسه هدف قرار گرفته است. این دقت، همراه با این واقعیت که دست‌کم ۸ تا ۱۰ نقطه در این محوطه مورد اصابت دقیق قرار گرفته، فرضیه اشتباه ساده یا نقص فنی را رد کرده و نشان‌دهنده نقص جدی در فرآیند شناسایی اهداف و کسب اطلاعات نظامی است.

۴. نقض مسئولیت بین‌المللی: بر اساس قوانین بین‌المللی، مسئولیت تحقیق و پاسخگویی در قبال آسیب‌های وارده به غیرنظامیان، بر عهده نیرویی است که حمله را انجام داده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن عمدی اماکن غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب شده و عاملان آن باید تحت پیگرد قرار گیرند.،

موضع گیری متناقض مقامات آمریکایی

موضع‌گیری مقامات آمریکایی در قبال این فاجعه متفاوت و بعضاً ضد و نقیض بوده و آنها تلاش کرده اند بر جنایت خود سرپوش بگذارند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، چندین بار در این مورد به خبرنگاران گفته است: تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما در حال بررسی این مساله هستیم. اما مشخص نیست این بررسی ها آیا واقعا در حال انجام است و اصولا قرار است چه زمانی به سرانجام برسد. بدیهی است وزیر جنگ جنایتکار آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر کودک کشی ارتش تروریست ایالات متحده به دروغ از تحقیقات در این زمینه سخن می گوید! او حتی در یک مصاحبه با فرار به جلو و در شرایطی که ایران تنها نظامیان تروریست آمریکایی را هدف قرار می‌دهد مدعی شد تنها طرفی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، ایران است!

او در عین حال با وقاحت مدعی شده ارتش آمریکا هرگز اماکن غیرنظامی را هدف نمی‌گیرد. این در حالی است که فیلم این جنایت و مواضع کارشناسان و سازمان‌های بین المللی هیچ مفری برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت باقی نمی گذارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم که ۹۷ درصد از اظهارات او بر اساس آمار منتشرشده توسط رسانه‌ها دروغ است، هرگونه نقش آمریکا در این زمینه را رد کرده و گفته است: به نظر من و بر اساس آنچه دیده‌ام، این کار توسط ایران انجام شده است. البته وی توضیح نداده ایران چگونه می تواند با موشکی که تنها در اختیار آمریکا است، چنین جنایتی خلق کند و چرا باید دانش آموزان را قتل عام کند و این کار چه سودی برای ایران دارد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده هم گفت آمریکا عمداً مدرسه‌ای را هدف نمی‌گیرد، اما سوالات را به وزارت جنگ ارجاع داد. این جنایت چنان رسواکننده است که ارتش رژیم صهیونیستی نیز هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.

جنایتی که ایرانیان را قدرتمند و همدل کرد

آنچه در حمله به مدرسه میناب رخ داد، نمونه‌ای کلاسیک از نتیجه معکوس یک اقدام نظامی جنایتکارانه است. هدف راهبردی ارتش تروریستی آمریکا از این کار تضعیف روحیه و ایجاد رعب در میان ایرانیان بود. زیرا هر حمله به پشت جبهه دشمن، جنبه روانی نیز دارد. اما آمریکا با این کار نتیجه‌ای کاملاً معکوس گرفت که ناشی از عدم شناخت رژیم تروریست ایالات متحده از ویژگی های تمدنی ایران ۷۰۰۰ ساله و عمق وفاداری ملت به آرمان های جمهوری اسلامی است.

جنایت مذکور به نماد اتحاد ملی در برابر دشمن خارجی و اثباتگر مظلومیت غیرنظامیان در برابر وحشیگری دشمن تبدیل شد. در شرایط جنگی، شهادت ده‌ها کودک بی‌گناه، حتی بی تفاوت ترین افراد را نیز خشمگین و برای گرفتن انتقام مصمم می‌سازد. تصاویر پیکرهای پاک قربانیان و مراسم دسته‌جمعی تشییع، خشم عمومی را برانگیخت و به جای تضعیف روحیه، عزم ملی برای مقاومت را در ایران تقویت کرد. تردیدی نیست که این رویداد، مسئله جنگ را از یک مناقشه سیاسی به یک مسئله حیثیتی و انسانی برای عموم مردم ایران تبدیل نمود و حتی معدود افرادی که در این زمینه تردید داشتند نیز تردیدهای خود را کنار گذاشتند و به سیل مردم سوگوار اما مصمم برای دفاع از خود پیوستند.

مساله مهم دیگر، تثبیت این رویداد در وجدان جهانی به عنوان یک جنایت جنگی آمریکایی است. ماهیت هدف (کودکان و معلمان بی‌گناه یک مدرسه) باعث محکومیت گسترده بین‌المللی شد. سازمان ملل، یونسکو و سازمان‌های حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و پاسخگویی شدند و این رویداد را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواندند. این فشار افکار عمومی، آمریکا را در موضع دفاعی و انفعالی قرار داده و حتی ترامپ وحشی مجبور به تناقض گویی در این زمینه شده است.

نتیجه دیگر این جنایت، بی‌اعتباری ادعاهای آمریکا و تنزل جایگاه بین‌المللی آن به عنوان یک رژیم تروریست و جنایتکار است. ادعای اولیه آمریکا مبنی بر اینکه هرگز اماکن غیرنظامی را هدف نمی‌گیریم، با انتشار تصاویر و تحلیل‌های دقیق کارشناسی (مانند گزارش دیدبان حقوق بشر که حمله را عمدی و دقیق و نه تصادفی خواند) کاملا بی‌اعتبار شد. حتی پذیرش ادعای مضحک اشتباه آمریکا در شناسایی هدف نیز نشان‌دهنده سهل‌انگاری فاحش در رعایت اصول احتیاطی در جنگ تلقی می‌شود که خود نوعی محکومیت اخلاقی را برای فرماندهان نظامی آمریکا به همراه آورده است. این ادعای دروغ موجب این نتیجه گیری منطقی می‌شود که تسلیحات آمریکایی از دقت و کیفیت برخوردار نیستند و نمی توانند گزینه ای مناسب برای خریداری توسط دیگر کشورها باشند.

ایران نیز بهره‌برداری رسانه‌ای و دیپلماتیک لازم را از این جنایت آمریکای خونخوار به عمل آورد. مقامات کشورمان از این فرصت برای نمایش چهره واقعی آمریکای جانی در مجامع بین‌المللی استفاده کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیامی خطاب به مردم آمریکا تأکید کرد که دولتمردانشان با مالیات آنها، دانش‌آموزان میناب را کشته‌اند. این روایت، دستاویز قدرتمندی برای توجیه ضرورت مقاومت ایران در برابر آمریکا و بی‌اعتبار کردن هرگونه ادعای حقوق بشری از سوی واشنگتن فراهم آورد.

در نتیجه، پیامدهای راهبردی این حمله دقیقاً برخلاف منافع آمریکا رقم خورد، به جای تضعیف، باعث تقویت انسجام داخلی ایران شد و به جای توجیه اقدام نظامی، محکومیت بین‌المللی گسترده‌ای را برای واشنگتن به ارمغان آورد.

یه عنوان نمونه، مارک رافالو، بازیگر آمریکایی، با محکوم کردن تجاوز آمریکا به ایران، خواستار تماس مردم با سناتورها برای توقف آن شد. وانسا وسکز، بازیگر آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: کشتار کودکان را متوقف کنید. من باور دارم دخترهای دانش‌آموز ایرانی ارزشمندتر از متجاوزهای آمریکایی هستند. لورا هرینگ، دیگر بازیگر آمریکایی، با طعنه به شعارهای آمریکا درباره آزادی زنان ایران نوشت: تصور کن به دنیا بگویی می‌خواهی زنان ایران را آزاد کنی، آن وقت اولین کاری که می‌کنی این باشد که یک مدرسه پر از دختر را بمباران کنی!