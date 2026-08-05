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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۳

تاکر کارلسون: به خاطر «میناب» باید سیلی محکمی به صورت ترامپ زد

تاکر کارلسون: به خاطر «میناب» باید سیلی محکمی به صورت ترامپ زد

مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی با محکومیت حمله آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب گفت: ترامپ این مدرسه را بمباران کرد و بدون عذرخواهی، مسئولیت آن را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تاکر کارلسون» در برنامه اخیر خود در کانال یوتیوب، با انتقاد از عملکرد دولت دونالد ترامپ در جریان حملات علیه ایران، به بمباران مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: «وقتی در بحبوحه درگیری‌ها، انسانیت را فراموش کرده و انسان‌ها را تنها مانعی در مسیر اهداف خود می‌بینید، در واقع عنان کار را به دست شیطان سپرده‌اید.»

وی با ابراز انزجار از این حمله، تأکید کرد که دولت ترامپ و «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، نه تنها برای این اقدام جنایتکارانه عذرخواهی نکرده‌اند، بلکه در ابتدا سعی در انکار آن داشته‌اند.

کارلسون در اظهاراتی تند گفت: «ترامپ یک مدرسه دخترانه را بمباران کرد و حتی حاضر به عذرخواهی نشد؛ دلم می‌خواهد سیلی محکمی به صورتش بزنم.»

وی در ادامه با اشاره به عمق این جنایت افزود: «باور اینکه این حمله به یک مدرسه دخترانه، اقدامی عمدی بوده است، برای من بسیار دشوار و تکان‌دهنده است.»

پیش‌تر شبکه انگلیسی «اسکای‌نیوز» در مستند تحقیقاتی ۴۹ دقیقه‌ای خود با عنوان «بمباران مدرسه ایران؛ جست‌وجو برای حقیقت»، به بررسی ابعاد این حادثه پرداخت. این رسانه با استناد به بررسی‌های هفت کارشناس مستقل نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی، تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل بقایای مهمات، تأکید کرد که تمامی شواهدِ موجود، ارتش آمریکا را عامل حمله به مدرسه شجره طیبه و به شهادت رساندن کودکان در این مرکز آموزشی معرفی می‌کند.

کد مطلب 6908550

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    نظرات

    • سیامک IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      2 0
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      نباید سیلی محکمی بهش زد.باید از وسط به دو قسمت تقسیمش کرد.
    • US ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      1 0
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      اگر می‌شد یک نفر را چند مرتبه اعدام کرد باید ترامپ این جرثومه خباثت را اعدام کرد و دوباره زنده کرد و باز اعدام کرد و چندین بار انتقام خون بهترین فرزندان ما و خون امام شهیدمان را گرفت تا اندکی دل مردم ایران خنک بشود.

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