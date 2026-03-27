عباس نجفی ظهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی و خصوصی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه سرقت از مناطق جنگی مشمول تشدید مجازات خواهد بود و دستگاه‌های مسئول موظف‌ هستند با قاطعیت با مرتکبان این‌گونه جرائم برخورد کنند.

وی افزود: ضابطان قضایی مکلف هستند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، نسبت به حفظ و حراست از اموال عمومی و خصوصی اقدام کرده و در صورت وقوع سرقت در مناطق جنگی، عاملان را شناسایی و نتیجه اقدامات خود را برای رسیدگی و برخورد قانونی به دادستان‌های مربوطه اعلام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان همچنین با اشاره به ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۶ مهر ۱۴۰۴، بیان کرد: هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی که در راستای منافع کشورهای متخاصم بوده یا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود، جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ایجاد یا انعکاس خسارات تصنعی، انتشار اخبار کذب، تولید و انتشار هر نوع محتوا برخلاف امنیت ملی و همچنین ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، رسانه‌ها و صفحات مجازی وابسته به بیگانگان، در صورتی که به زیان امنیت و منافع ملی باشد، از مصادیق جرم به شمار می‌آید.

دادستان همدان در پایان تاکید کرد: ضابطان قضایی موظف‌ هستند با رصد مستمر فضای مجازی، نسبت به شناسایی عاملان این اقدامات اقدام کرده و آنان را برای برخورد قانونی به دادستان‌ها معرفی کنند.