دستگیری عنصر وطن فروش در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۲۲ ساله در منطقه مسکن امید صفادشت ملارد به دلیل ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند شناسایی و بازداشت و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

بر اساس اعلام مراجع امنیتی، این فرد متهم است که اطلاعات مربوط به محل‌های اصابت موشک‌ها و موارد بمباران را جمع‌آوری و در تلفن همراه خود ذخیره کرده و سپس آن را برای یک شبکه رسانه‌ای خارج از کشورارسال کرده است.

به خانواده‌ها توصیه می‌ شود نسبت به فعالیت‌های فرزندان خود در فضای مجازی، حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشند.

مطابق ماده ۱ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۱۴۰۴، هرگونه اقدام عملی برای دولت‌های متخاصم می‌تواند با مجازات مصادره اموال یا مجازات‌های سنگین‌تر روبه‌رو شود.