۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

دستگیری عنصر وطن فروش در ملارد

ملارد- یک فرد ۲۲ ساله در ملارد به اتهام ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۲۲ ساله در منطقه مسکن امید صفادشت ملارد به دلیل ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند شناسایی و بازداشت و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

بر اساس اعلام مراجع امنیتی، این فرد متهم است که اطلاعات مربوط به محل‌های اصابت موشک‌ها و موارد بمباران را جمع‌آوری و در تلفن همراه خود ذخیره کرده و سپس آن را برای یک شبکه رسانه‌ای خارج از کشورارسال کرده است.

به خانواده‌ها توصیه می‌ شود نسبت به فعالیت‌های فرزندان خود در فضای مجازی، حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشند.

مطابق ماده ۱ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۱۴۰۴، هرگونه اقدام عملی برای دولت‌های متخاصم می‌تواند با مجازات مصادره اموال یا مجازات‌های سنگین‌تر روبه‌رو شود.

    نظرات

    • علی IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      باسلام ضمن تقدیروتشکر وگفتن صدهاباره احسنت ودست مریزادودورودبه تمام نیروهای مسلح ونیروهای اطلاعاتی انتظامی بسیج قهرمان وحتی نیروهای عزیزامدادی بابت دفاع جانانه اشان ازملت وکیان ایران زمین مصرانه ازمسولین رده بالای کشوری میخواهیم اگرقراربرترک مخاصمه با جبهه شیطان تصمیم گیری شد حتما وقطعا موضوع استردادومحاکمه لیست نودوشش نفره وطن فروشان اینترنشنال ومنوتووبخصوص مسیح علی نژادو خائنین به این مردم وآب وخاک درمطالبه میزمذاکره احتمالی جدی گرفته شود.این اراذل اگرزنده بمانندقطعادرآینده به مشکل برخواهیم خورد
    • حامد IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      سزای وطن فروش خائن فقط اعدام

    پربازدیدها

    پربحث‌ها