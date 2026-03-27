به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد از اواخر وقت امروز جمعه تا روز یک‌شنبه (هفتم تا نهم فروردین ماه) بر اثر نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری آن، کاهش نسبی دما بین چهار تا هشت درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی استان، احتمال ایجاد تنش دمایی و شرایط یخبندان در همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی و ارتفاعات بویین میان دشت، چادگان، فریدن(داران)، دهق، عسگران، فریدونشهر، خوانسار، سمیرم، دهاقان، شاهین شهر و میمه، لنجان، مبارکه، شهرضا، شهر اصفهان، نجف آباد، کبوتر آباد، فلاورجان و برخوار (دولت آباد) وجود دارد.

هواشناسی نسبت به احتمال افزایش مصرف حامل های انرژی و خسارت به صنعت کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که مصرف حامل های انرژی به ویژه در مناطق سردسیر مدیریت شود.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم انجام تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی و کنترل دما گلخانه ها و مراغداری‌ها تاکید کرده است.