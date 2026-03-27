امام جمعه دشتتستان: ۱۲ فروردین تجلی پیوند ایمان دینی و اراده مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به وعده قطعی الهی پیروزی حق بر باطل اظهار کرد: تاریخ بشر در نگاه قرآن، مجموعه‌ای از فراز و نشیب‌هاست که در نهایت به تحقق اراده الهی و پیروزی جبهه ایمان منتهی می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس آیات قرآن، همه امور جهان، پیش از هر حادثه و پس از آن، در اختیار و اراده خداوند است و روزی فرا خواهد رسید که مؤمنان از نصرت الهی شادمان می‌شوند؛ زیرا خداوند هر کس را که بخواهد یاری می‌کند و او شکست‌ناپذیر و مهربان است.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: در طول تاریخ، ملت‌ها و قدرت‌های بسیاری ظهور کردند و به ظاهر قدرتی بزرگ یافتند، اما چون این قدرت با ظلم، غرور و غفلت از خدا همراه شد، سرانجام به سقوط و نابودی انجامید. قرآن کریم بارها هشدار می‌دهد که قدرت بدون تقوا و عدالت، انسان را دچار غرور و غفلت می‌کند و همین غفلت زمینه زوال آن قدرت را فراهم می‌سازد.

وی افزود: از نگاه قرآن، پیروزی حقیقی تنها در سایه ایمان، تقوا، صبر و اعتماد به وعده الهی به دست می‌آید. قرآن به مؤمنان امید می‌دهد که اگر در این مسیر حرکت کنند، نصرت الهی قطعی است.

مصلح با اشاره به لزوم تحمل سختی‌ها در مسیر پیروزی اضافه کرد: مؤمنان باید بدانند که تحقق وعده‌های الهی گاهی با آزمون‌ها و سختی‌ها همراه است و نباید زود ناامید شوند.

وی با تاکید بر پرهیز از ظاهربینی و غفلت از سنت‌های الهی بیان کرد: مؤمنان باید با امید، بصیرت و اعتماد به وعده الهی در مسیر حق حرکت کنند و بدانند که سرانجامِ تاریخ به سود حقیقت رقم خواهد خورد.

امام جمعه دشتستان با گرامیداشت ۱۲ فرودین ماه روز جمهوری اسلامی ایران گفت: این روز روزی است که ملت بزرگ ایران با رأی قاطع خود سرنوشت تاریخی خویش را رقم زدند و نظامی مبتنی بر اسلام، استقلال و مردم‌سالاری دینی را بنیان نهادند.

وی اظهار کرد: یوم‌الله دوازدهم فروردین، تنها یک واقعه سیاسی نیست؛ بلکه تجلی پیوند عمیق میان ایمان دینی و اراده مردمی است. در این روز، مردم با حضور گسترده در همه ‌پرسی تاریخی، به جهانیان نشان دادند که خواست ملت ایران، استقلال، آزادی و حاکمیت ارزش‌های اسلامی است.

لزوم حفظ وحدت، امید و همبستگی

مصلح با اشاره به پیام نوروزی رهبر عزیز انقلاب خاطرنشان کرد: ایشان شعار سال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری کردند؛ شعاری که نشان می‌دهد امروز میدان اصلی پیشرفت و مقاومت، میدان اقتصاد و معیشت مردم است. تقویت تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و تلاش برای بهبود معیشت مردم، در حقیقت بخشی از مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب همچنین نسبت به جنگ رسانه‌ای و تلاش دشمن برای ایجاد یأس و تفرقه هشدار دادند و همه دلسوزان کشور را به حفظ وحدت، امید و همبستگی دعوت کردند.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: در این ایام شور و حماسه، وظیفه خود می‌دانیم از همه اقشار ملت شریف ایران، از اقوام و مذاهب گوناگون، از شرق تا غرب این سرزمین پهناور، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم؛ مردمی که با حضور آگاهانه، پرشور و دشمن‌شکن خود در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی، بار دیگر وفاداری خویش به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را به ‌گونه‌ای درخشان به اثبات رساندند.

وی گفت: تشکر ویژه داریم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، بسیجیان، فرهنگیان، دانشگاهیان، کارگران، کشاورزان، اصناف، نیروهای جهادی، زنان مؤمن و مردان غیرتمند این سرزمین که با حضور و همت خود، جلوه‌ای تازه از «وحدت ملی» را رقم زدند.

مصلح افزود: از نیروهای مسلح عزیزمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج مردمی با تمام وجود سپاسگزاری می‌کنیم. آنان که با اقتدار و ایمان، از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اعتقادی این ملت دفاع می‌کنند و در برابر فتنه‌ها و تهدیدهای دشمنان، با صلابت و شجاعت ایستاده‌اند.

وی بیان کرد: لازم است از همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و مردمی که در خدمت ‌رسانی، امداد، مدیریت جهادی و اطلاع‌رسانی صادقانه نقش‌آفرین بوده‌اند، تقدیر کنیم. این هم‌افزایی و همراهی، نشانه زنده بودن روح انقلاب در کالبد جامعه ماست.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: حضور باشکوه ملت در صحنه، مایه دلگرمی دوستداران انقلاب و یأس و ناامیدی دشمنان است. این حضور از سر احساس وظیفه است، نه از سر شعار؛ نشانه‌ای است از ایمان راسخ، بصیرت دینی و عشق به انقلاب اسلامی.