امام جمعه دشتستان: حضور مردم در صحنه سد محکمی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح دوشنبه شب تجمع شبانه مردم برازجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس، مدرسه انسانسازی و مکتب مقاومت است و ملت ایران همچنان با الهام از فرهنگ شهدا در برابر دشمنان ایستادگی میکند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها، ایمان، ایثار و فداکاری مردانی است که با جانفشانی خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند.
امام جمعه دشتستان، حضور پرشور مردم در این اجتماع را نشانه پایبندی آنان به آرمانهای شهدا و ادامه مسیر انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور، جلوهای از بصیرت، وفاداری و آمادگی همیشگی ملت ایران برای دفاع از انقلاب است.
حجتالاسلام مصلح با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف، خاطرنشان کرد: مردمی که حدود هفت ماه در خیابان حضور دارند، همان مردمی هستند که در سختترین شرایط پای انقلاب ایستادهاند و پیام اقتدار و وحدت را به دشمنان مخابره میکنند.
وی، حضور مردم در این اجتماع را بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این اجتماع، جلوهای از همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان است.
امام جمعه دشتستان همچنین با تسلیت رحلت آیتالله شبیری زنجانی، این ضایعه را برای حوزههای علمیه و جهان تشیع سنگین دانست و گفت: آیتالله شبیری زنجانی از ذخایر ارزشمند علمی و اخلاقی حوزه بود و فقدان ایشان برای جامعه اسلامی بسیار سنگین است.
وی برای آن عالم فقید، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
حجتالاسلام مصلح در ادامه با اشاره به توطئههای دشمنان علیه ملت ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و مقاومت تأکید کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در پی ضربهزدن به ملت ایران هستند، اما حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت فقیه، سد محکمی در برابر این توطئههاست.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان، روحانیون، جوانان و فعالان فرهنگی همراه بود، جلوههایی از وحدت، همبستگی و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد.
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