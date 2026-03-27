جامعه پرستاری ۱۰ شهید تقدیم وطن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری در این جنگ تحمیلی تاکنون علی عبداللهی، کارشناس عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، عاطفه سهرابی، سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان حضرت فاطمه (س) خمین، هوشنگ ترک علیا کارشناس اورژانس شیراز، سجاد چرخنده، کارشناس اورژانس پایگاه زیبا شهر اورژانس شیراز، راضیه عابدی راضیه عابدی پرستار بیمارستان ۹دی خمینی شهر، رامین جعفری پرستار بیمارستان‌های تهران، لیلا محمدی کارشناس اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان خمین، محمود صادقی پرستارو از کارکنان ناو دنا،سعید مظهر کارشناس اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) تبریز و احمد محمدی شهید شده‌اند.