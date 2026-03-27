  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

جامعه پرستاری ۱۰ شهید تقدیم وطن کرد

جامعه پرستاری ۱۰ شهید تقدیم وطن کرد

جامعه پرستاری تاکنون در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی به میهن عزیزمان ۱۰ شهید تقدیم وطن کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری در این جنگ تحمیلی تاکنون علی عبداللهی، کارشناس عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران، عاطفه سهرابی، سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان حضرت فاطمه (س) خمین، هوشنگ ترک علیا کارشناس اورژانس شیراز، سجاد چرخنده، کارشناس اورژانس پایگاه زیبا شهر اورژانس شیراز، راضیه عابدی راضیه عابدی پرستار بیمارستان ۹دی خمینی شهر، رامین جعفری پرستار بیمارستان‌های تهران، لیلا محمدی کارشناس اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان خمین، محمود صادقی پرستارو از کارکنان ناو دنا،سعید مظهر کارشناس اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) تبریز و احمد محمدی شهید شده‌اند.

کد مطلب 6784720
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها