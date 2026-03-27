ماموستا حسینی: صبر و استقامت مردم، پشتوانه اصلی کشور در روزهای جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سروآباد با اشاره به اهمیت صبر و شکیبایی در شرایط دشوار، اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر ملت در روزهای بحران، صبر و استقامت مردم در برابر مشکلات و شرایط جنگی است.

وی با بیان اینکه جنگ تنها به میدان نبرد نظامی محدود نمی‌شود، افزود: جنگ عرصه‌ای برای سنجش ایمان، امید و پایداری یک ملت است و در چنین شرایطی، نقش مردم در حفظ آرامش و استمرار زندگی بسیار تعیین‌کننده است.

امام جمعه سروآباد ادامه داد: زمانی که اضطراب و ناامنی جامعه را تهدید می‌کند، این صبر و بردباری مردم است که مانع از گسترش ناامیدی شده و اجازه نمی‌دهد چرخه زندگی در جامعه متوقف شود.

ماموستا حسینی با اشاره به تجربه‌های تاریخی تصریح کرد: در طول تاریخ، هیچ پیروزی بزرگی بدون صبر و پایداری ملت‌ها حاصل نشده و همواره این مردم بوده‌اند که با ایستادگی خود، پشتوانه اصلی کشورها را شکل داده‌اند.

نقش خانواده‌ها در تجلی صبر و فداکاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خانواده‌ها در دوران سخت اشاره کرد و گفت: مادرانی که با وجود نگرانی، فرزندان خود را راهی میدان‌های دفاع کردند، پدرانی که با وجود مشکلات، زندگی را اداره کردند و جوانانی که سختی‌ها را تحمل کردند، همگی جلوه‌هایی از صبر و فداکاری یک ملت هستند.

امام جمعه سروآباد با تأکید بر ابعاد معنوی صبر بیان کرد: صبر تنها تحمل سختی‌ها نیست، بلکه نیرویی درونی است که جامعه را در برابر تهدیدها مقاوم می‌سازد و به دشمنان نشان می‌دهد که این ملت هرگز تسلیم نخواهد شد.

ماموستا حسینی در پایان خاطرنشان کرد: صبر مردم در دوران جنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور بوده که آینده را ساخته است و امید می‌رود این روحیه استقامت، همبستگی و امید، همواره مسیر پیشرفت و آرامش جامعه را روشن نگه دارد.