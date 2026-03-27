سیلاب به اراضی کشاورزی و ابنیه تاش خسارت زد؛ امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح جمعه بارش های گسترده باران و تگرگ در مناطقی از شاهرود سبب بروز سیل و خسارات گسترده شده است یکی از مناطقی که بیشترین تاثیر را از این بارش ها و سیلاب ها به خود دیده، تاش در شمال شهرستان شاهرود و محور شاهرود - توسکستان است.

این محور برای ساعاتی بسته است و ماموران امدادی در حال امدادرسانی به خودروهای در راه مانده هستند همچنین فرماندار و اعضای مدیریت بحران شهرستان شاهرود هم اکنون در منطقه حضور دارند تا از نزدیک عملیات امدادرسانی را مدیریت کنند.

فرماندار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بروز خسارات سنگین سیلاب به ابنیه و اراضی کشاورزی و برخی زیرساخت ها، گفت: عوامل امدادی از صبح امروز در منطقه حاضر هستند.

محمدحسن آصفری از ادامه روند امداد رسانی به خودروهای گرفتار در منطقه تاش خبر داد و ابراز کرد: خسارات وارده به این منطقه در دست بررسی است و متعاقباً برآوردهای اولیه آن اعلام خواهد شد.

پلیس راه از مردم درخواست کرده تا زمان فروکش نکردن سیلاب به محور شاهرود - توسکستان وارد نشوند همچنین سیلاب به دیگر نقاط شهرستان شاهرود هم خساراتی وارد کرده اما محورهای برون شهری اصلی در این شهرستان باز هستند هر چند تردد در آنها با کندی روبرو است.