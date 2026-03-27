وحدت داخلی و امنیت پایدار زمینه ساز دستیابی به اهداف اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با تبیین شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید کرد: این شعار بیانگر راهبرد کلان و الگوی پایدار توسعه کشور است و بدون دو بال وحدت داخلی و امنیت پایدار، دستیابی به اهداف اقتصادی ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه عنوان «اقتصاد مقاومتی» سومین بار است که در شعارهای سال تکرار می‌شود، این موضوع را نشان‌دهنده تبدیل این مفهوم به یک راهبرد کلان و الگوی پایدار توسعه اقتصادی دانست و گفت: انتخاب این شعار متناسب با شرایط حساس کنونی و هم‌زمانی با تحولات منطقه‌ای، تداوم جنگ اقتصادی و قرار گرفتن ایران در آستانه دهه‌های آینده توسعه است.

امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه حکمت تکرار این عنوان ناظر بر سه ضرورت اساسی یعنی تأکید بر خوداتکایی در شرایط تحریم، پیوند اقتصاد با امنیت و تأکید بر وحدت ملی به‌عنوان سرمایه اجتماعی همه پیشرفت‌ها است، خاطرنشان کرد: امنیت تنها به معنای مرزبانی و مقابله با تهدیدات نظامی نیست، بلکه ثبات بازار، امنیت سرمایه‌گذاری، ایمنی زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری و آرامش روانی جامعه از مؤلفه‌های امنیت ملی به شمار می‌روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، این روز را بزرگ اما مظلوم و قدرناشناخته در میان مناسبت‌های انقلاب اسلامی خواند و با استناد به بیانات امام خمینی (ره) که این روز را «روز نخستین حکومت الله» و از بزرگ‌ترین اعیاد مذهبی و ملی توصیف کرده بودند، بر ضرورت زنده نگه داشتن این روز تأکید کرد.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه به تحلیل ادعای مذاکره از سوی ترامپ پرداخت و گفت: از اواخر هفته دوم جنگ، برخی کشورها برای میانجی‌گری و صلح پیگیری‌هایی کردند و ترامپ با فضاسازی دروغین تلاش کرد گدایی میانجی‌گری خود را تحت عنوان مذاکره قلمداد کند.

وی پنج هدف پشت این ادعا را شامل جبران شکست‌های میدانی و تعدیل فشارهای داخلی و خارجی، عبور آبرومندانه از تهدید متقابل ایران درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی، ایجاد بستر برای رهگیری مقامات ارشد ایران، فرصت برای تکرار الگوی حمله در میانه مذاکره و انحراف افکار عمومی داخل کشور و ایجاد اختلاف و دو دستگی بین مردم برشمرد.

امام جمعه محمودآباد با تأکید بر اینکه ادعای مذاکره فریبی از جانب ترامپ دیوانه است، از مردم خواست اخبار جنگ را از رسانه ملی پیگیری کنند و تصریح کرد: امروز زمان مذاکره نیست مگر اینکه به اهدافمان در جنگ برسیم و فصل‌الخطاب ما در مدیریت جنگ، مقام معظم رهبری است.