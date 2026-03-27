امام جمعه موقت کرمانشاه: حضور مردم در صحنه، مصداق جهاد در راه خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه نخست نمازجمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره توبه گفت: خدای متعال برای مؤمنانی که در راه دین صبر، سختی و خستگی را تحمل می‌کنند، اجر و پاداش نیکوکاران را مقرر کرده است.

وی افزود: بر اساس مفاد آیه شریفه، هر اقدامی که دشمن را خشمگین و موجب تقویت جبهه حق شود، از دیدگاه الهی به عنوان عمل صالح محسوب می‌شود و در نامه اعمال مؤمنان ثبت خواهد شد.

امام جمعه موقت کرمانشاه با بیان اینکه ملت ایران در طول انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند هرگز میدان را خالی نمی‌کنند، اظهار داشت: امروز نیز حضور پرشور مردم در اجتماعات و راهپیمایی‌ها، موجب دلگرمی نیروهای مدافع امنیت و نشانه پایداری و ایمان راسخ ملت ایران است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که مجاهدان در میدان نبرد مأجور هستند، مردم نیز با صبر، تاب‌آوری و همراهی با آرمان‌های انقلاب، در ردیف مجاهدان فی‌سبیل‌الله قرار می‌گیرند و این حضور، دشمنان را مأیوس و جبهه حق را تقویت می‌کند.

در خطبه دوم، حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب ضمن توصیه مجدد به تقوا، شهادت‌های اخیر در کشور را تسلیت گفت و انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض کرد. وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب، تأکید کرد که وعده قطعی خدای متعال، پیروزی نهایی مستضعفان بر مستکبران و زوال قدرت‌های استکباری است.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به مفهوم «جنگ ترکیبی» خاطرنشان کرد: این جنگ، تقابل اراده‌هاست و ملتی که بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت تربیت یافته باشد، با ایمان و مقاومت، در میدان پیروزی خواهد بود. وی در پایان برای رزمندگان، ملت ایران و رهبر انقلاب اسلامی دعا کرد و از خداوند خواست امنیت و عزت کشور روزافزون گردد.