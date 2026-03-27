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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

امام جمعه کرج: آمریکایی ها شناخت درستی از نظام مردم پایه ایران ندارند

امام جمعه کرج: آمریکایی ها شناخت درستی از نظام مردم پایه ایران ندارند

کرج- امام جمعه کرج گفت: آمریکایی‌ها شناخت صحیحی از جمهوری اسلامی که یک نظام مردم پایه است ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد مهدی حسینی همدانی در نماز جمعه هفتم فروردین کرج با بیان اینکه دین به‌وسیله حضور مردم در صحنه‌های مختلف سلطه و گسترش پیدا می‌کند، افزود: حاکمیت دین حق و برقراری نظام اسلامی با حضور مردم و اتحاد آن‌ها بر محور حق انجام می‌پذیرد.

وی با اشاره به فرارسیدن روز ۱۲ فروردین تصریح کرد: در نگاه امام شهید، دوازدهم فروردین نه‌فقط یک عید ملی بلکه عید اسلامی جهانی و یک روز تاریخی برای بشریت است. ۱۲ فروردین ریل‌گذاری درست حضرت امام بود برای حفظ و صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام.

امام جمعه کرج در بخشی از خطبه دوم به وضعیت کشور اشاره و تصریح کرد: آمریکایی‌ها شناخت صحیحی از جمهوری اسلامی که یک نظام مردم پایه است ندارند.

وی افزود: امام به‌وسیله مردم، آمریکا را از این مملکت بیرون کرد. وحدت بین مردم و خیابان و نیروهای مسلح راز پیروزی ایران است.

امام جمعه کرج اظهار کرد: ترامپ خلاصه تبهکاری و رذالت و آدم‌خواری و مکاری و پلیدی است. آمریکا کاری کرد تا دنیا بفهمد ایران در طول این سال‌ها چقدر جوانمردانه و بدون هیچ چشم‌داشتی تنگه را امن نگه داشته بود.

امام جمعه کرج گفت: در این جنگ هرکس تاب‌آوری بیشتری داشته باشد پیروز میدان خواهد بود. حرف از مذاکره با پیش‌شرط‌های نامفهوم مورد قبول نیست.

کد مطلب 6784786

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