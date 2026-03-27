به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالنبی(ص) برگزار شد، با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از مردم خواست در این جهاد مالی مشارکت کرده و از قافله کمک‌رسانی جا نمانند.

وی با بیان اینکه جنگ رمضان، آزمایش و ابتلای الهی برای سنجش مقاومت و استقامت ملت ایران است، تصریح کرد: برای موفقیت در جنگ، لازم است نیرنگ‌ها و خدعه‌های دشمن را به خوبی بشناسیم. دشمن امروز به هیچ‌یک از اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیست و اگر بخواهیم نام توحش را بر رفتار او بگذاریم، به حیوانات وحشی ظلم کرده‌ایم.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به اینکه این شیوه خدعه و نیرنگ در تاریخ اسلام سابقه طولانی دارد و دشمنان پیامبر(ص) و اولیای الهی نیز همواره از همین روش‌ها بهره می‌بردند، خاطرنشان کرد: امروز دشمن پیوسته در تلاش است تا میان ملت، مسئولان دولتی و فرماندهان نظامی و امنیتی تفرقه و دوگانگی ایجاد کند، اما در شرایط کنونی، قاطبه مردم، مسئولان و فرماندهان نظامی بیش از هر زمان دیگری یکصدا بر ادامه جنگ و مقاومت تا پیروزی نهایی متفق‌القول هستند.

وی حضور مردم در صحنه را عامل اصلی یأس دشمن دانست و افزود: دشمن از منظر نظامی هنوز مأیوس نشده و می‌کوشد با تمام توان آخرین ضربات را وارد کند. یکی از راه‌هایی که برای سست کردن ملت دنبال می‌کند، طرح موضوع مذاکره است. ما دو بار پای میز مذاکره نشستیم و در هر دو نوبت جنگ بر ما تحمیل شد.

امام جمعه موقت قزوین عنوان کرد: امروز دیگر تن به مذاکره نمی‌دهیم، چراکه طرف مقابل اهل وفای به عهد و پیمان نیست و باید با قدرت حق خود را بگیریم.

سبحانی‌نیا تأکید کرد: برخی می‌گویند دشمن باید غرامت بدهد، اما دشمنی که اهل غرامت دادن باشد، جنگ را آغاز نمی‌کرد. برخی دیگر نیز گویا می‌خواهند حاکمیت ایران بر خلیج فارس را از دشمن گدایی کنند در حالی که این حاکمیت همواره متعلق به ما بوده و هست و قرار نیست آن را از کسی بگیریم.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به عبرت‌های قیام عاشورا، به توطئه شایعه‌پراکنی درباره نزدیک شدن لشکر شام اشاره کرد که موجب ترس و پراکندگی یاران مسلم بن عقیل شد و گفت: امروز دشمن با همان روش، شایعه مذاکره را رواج می‌دهد تا مردم را از صحنه خارج کند اما اگر مردم غیور در میدان حاضر باشند، رزمندگان نیرو می‌گیرند، دشمن سست و ضعیف می‌شود و به فضل الهی شکست خواهد خورد.