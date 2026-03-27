  1. استانها
  2. لرستان
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

علوم پزشکی اعلام کرد: احتمال کدورت آب آشامیدنی در برخی مناطق لرستان

علوم پزشکی اعلام کرد: احتمال کدورت آب آشامیدنی در برخی مناطق لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به بارندگی‌های شدید و افزایش حجم روان‌آب‌ها در روزهای اخیر، از احتمال کدورت منابع آب آشامیدنی در برخی مناطق به ویژه مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری، ظهر جمعه با اشاره به صدور اطلاعیه‌ای خطاب به هم‌استانی‌های گرامی، نسبت به افزایش کدورت منابع تأمین آب آشامیدنی در پی بارندگی‌های شدید و افزایش حجم روان‌آب‌ها در روزهای اخیر هشدار داد و بر لزوم رعایت نکات بهداشتی تأکید کرد.

افزایش کدورت آب در برخی مناطق به ویژه روستایی و عشایری

وی به رسانه‌ها گفت: با توجه به بارندگی‌های شدید و افزایش حجم روان‌آب‌ها در روزهای اخیر، احتمال افزایش کدورت منابع تأمین آب آشامیدنی در برخی مناطق (به ویژه مناطق روستایی و عشایری) وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: این وضعیت می‌تواند بر کیفیت و سلامت آب مصرفی تأثیرگذار باشد. لذا، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان رعایت نکاتی را به تمامی هم‌استانی‌های گرامی اکیداً توصیه کرده است.

خودداری از مصرف آب منابع سطحی و روباز

امیری بیان کرد: اولین توصیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خودداری از مصرف آب منابع سطحی و روباز است.

وی توضیح داد: بر این اساس، به هیچ عنوان از آب رودخانه‌ها، جویبارها، کانال‌ها و سایر منابع آبی روباز که در معرض مستقیم باران و سیلاب قرار گرفته‌اند، برای شرب یا مصارف بهداشتی استفاده نشود.

جوشاندن آب قبل از مصرف به مدت ۳ دقیقه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: دومین توصیه مهم، جوشاندن آب قبل از مصرف است. توصیه اکید می‌شود تمامی آب مورد نیاز برای شرب، تهیه نوشیدنی‌ها (مانند چای و قهوه) و پخت و پز قبل از مصرف حداقل به مدت ۳ دقیقه به طور کامل جوشانده شود. پس از جوشاندن، باید اجازه داد آب کاملاً خنک شود و سپس از آن استفاده شود.

امیری یادآور شد: در صورت بروز هرگونه شک و تردید در مورد کیفیت آب لوله‌کشی، به ویژه در مناطق پرخطر یا مناطقی که از سوی مسئولان هشدار دریافت کرده‌اند، ترجیحاً از آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته‌بندی‌شده که دارای مجوزهای بهداشتی لازم هستند، استفاده شود.

گزارش موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۹۰

وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در رنگ، بو یا طعم آب آشامیدنی در محل سکونت خود، مراتب باید فوراً به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه و یا سامانه رسیدگی به شکایات مردمی بهداشت (تلفن گویای ۱۹۰) اطلاع داده شود.

سلامت و ایمنی مردم اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان خطاب به مردم تأکید کرد: سلامت و ایمنی شما اولویت اصلی ماست.

وی ادامه داد: با رعایت این توصیه‌ها، به حفظ سلامت خود و خانواده‌تان کمک خواهید کرد.

کد مطلب 6784815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها