جمهوری اسلامی دکترین دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش در خطبه نماز جمعه امروز آستانه اشرفیه با بیان اینکه حضرت حق حس ارادت به امام زمان در اداره و رهبری این کشور دارد،اظهار کرد: استاد روابط بین‌الملل دانشگاه می‌گوید همه سران غرب وحشت‌زده شدند از آن غافلگیری که ایران به وجود آورد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اظهارات ترامپ گفت: ترامپ باید چند کتاب تاریخ قرن بیستم و تاریخ جنگ ایران و عراق را بخواند، چون ایرانی‌ها آماده‌اند تا مدت‌ها مقاومت کنند؛ما هشت سال جنگیدیم و یک وجب خاک کشورمان را ندادیم و اجازه ندادیم یک سر سوزن نقشه ما جابه‌جا شود.

وی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس دو ابرقدرت را شکستیم، افزود:در منطقه ما پایگاه ساختند اما کمتر از هفت روز طول کشید که پشیمانشان کنیم. تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شخم زدیم.

حجت‌الاسلام اختردانش با تاکید براینکه نقش راهبردی ایران در معادلات بین‌المللی و ژئوپلیتیک غرب آسیا باید بازتعریف شود تصریح کرد:دنیا باید در حیرت فرو برود چون دنیا در حال تجربه شگفتی‌های نوین است.

قدرت نظامی ایران و فروپاشی هیمنه آمریکا و اسرائیل

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به نقش ایران در امنیت خلیج فارس و کنترل آبراه هرمز اظهار کرد:دنیا باید در هم شکستن هیمنه نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم اشغالگر اسرائیل را ببیند.خطرناک‌تر از ناوهای که آمریکا می‌آورد، آن سلاحی است که ناو را می‌زند و خطرناک‌تر از F-35هایی که آمریکا پرواز می‌دهد، آن سامانه‌ای است که F-35 را پیدا می‌کند، رهگیری می‌کند، روی آن قفل می‌کند، شلیک می‌کند و از درجه اعتبار ساقط می‌کند.

وی با بیان اینکه سلاح‌های ما خطرناک‌تر است، افزود: نتانیاهو باور کرده بود آمریکا قدرت مطلق دنیاست، اما گران‌ترین پروژه‌شان یعنی F-35 که می‌گفتند تایتانیک آسمان‌هاست، در تله پدافند صددرصد ایرانی گیر افتاد و ضربه خورد.

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به تغییر راهبرد دفاعی ایران، افزود: ما دکترین دفاعی خود را تبدیل کردیم به تهاجم. تجاوز کنند، ما می‌زنیم و رهایش نمی‌کنیم. راهبرد آمریکا این بود که اگر شلیک شود، یک مسلمان کشته می‌شود؛ اما امروز اگر شلیک شود، قطعاً یک آمریکایی و یک صهیونی کشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: شعار مرگ بر آمریکا زمانی شعار بود، اما امروز تبدیل به عمل شده است چرا که دشمن هیچ‌جا پیروزی نداشته در هیچ جنگی (کره ، چین ، غزه، یمن، افغانستان...) در پنجاه سال گذشته پیروز نشده است ، در ایران هم پیروز نخواهدشد.

مطالبه انتقام و حضور مردم در سه میدان

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه امروز ملت قهرمان ایران در سه میدان نبرد، سیاست و اجتماع حضور دارند گفت: این سه میدان ناگسستنی‌اند. میدان نبرد راهبرد میدان سیاست را تعریف می‌کند و میدان سیاست باید بر این اصول بایستند.

وی با اشاره به مطالبه انتقام افزود: انتقامی که می‌گوییم نباید حداقلی باشد. اگر آن دو ملعون آمریکایی و اسرائیلی را هم به بدترین وجه قصاص کنیم، این خون‌ها فقط اندازه سه ماه است.

حجت‌الاسلام اختردانش با انتقاد از برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: شما چطور مسلمانی هستید که بدون محکوم کردن متجاوز به خاک ایران، ایران را محکوم می‌کنید؟ ما به کشورهایی که در سر فکر حمله زمینی داشته باشند می‌گوییم اول به فکر جنازه‌های خودشان باشند.

وی تصریح کرد: ما بچه‌های هشت سال دفاع مقدسیم. قبرستان‌ها شاهدند که انگلیسی‌ها به ما تجاوز کردند. منتظریم بیایند تا قبرستان‌هایشان ویران شود.

محور مقاومت و هشدار نسبت به اعتماد به غرب

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به نقش مقاومت گفت:رزمندگان غزه و فلسطین استعفا نکردند؛ آنها در یک روز نود عملیات انجام می‌دهند. دشمن سردرگم شده و باید حقوق این ملت‌ها احیا شود. متجاوزان باید خسارت و غرامت بدهند.

وی با بیان اینکه نباید فریب ضمانت‌های بین‌المللی را بخوریم ،افزود: برجام ده سال ضمانت داشت اما هیچ چیز از آن درنیامد. آقای ما فرمود یا از آنها جلو می‌زنیم یا به همان اندازه آتش می‌گذاریم.

حجت‌الاسلام اختردانش در پایان با اشاره به نقش هیئت‌ها و مردم گفت: هیئت‌ها باید وارد میدان شوند. مردانی که برای نبرد با دشمن اسرائیل تربیت می‌شوند باید در صحنه باشند.

وی ضمن تقدیر از قوه قضائیه از مصادره اموال افرادی که دهن کجی به نام و انقلاب می کنند، از دولت، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، مجموعه هوافضا برای حضور در کنار مردم و تأمین نیازهای کشور در این شرایط قدردانی کرد.