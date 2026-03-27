به‌گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالحی اظهار کرد: طوفان و سیلاب در شهرستان‌های دشتی، دشتستان، تنگستان، دیر و کنگان خسارات قابل توجهی به تاسیسات برق وارد کرده است.

وی بیان کرد: برآورد اولیه خسارات وارده به تاسیسات برق استان بوشهر تا کنون ۶۸ میلیارد تومان است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: بر اثر وقوع سیل و طوفان شدید ۲۱۰ اصله پایه، ۲۱ دستگاه ترانسفورماتور، ۵ سکسیونر و ۹ کیلومتر شبکه فشار متوسط آسیب دیده‌اند.

صالحی همچنین از حضور ۲۵ گروه اجرایی و عملیاتی با ۱۲۰ نفر نیروی متخصص و ۱۱ دستگاه خودروی سبک و سنگین شامل جرثقیل، بالابر و خودروهای اتفاقات و تعمیرات برای رفع حوادث و بازگشت برق به مناطق آسیب‌دیده خبر داد.

وی افزود: با پیش‌بینی تدابیر لازم برای شرایط جنگ و همچنین وضعیت نامساعد جوی شبکه‌های آسیب دیده برق در کمترین زمان ممکن ترمیم و بهسازی شد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق بوشهر تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص کنونی تمامی کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با هدف تامین برق پایدار مشترکان به صورت شبانه‌روزی در حالت آماده باش قرار دارند.