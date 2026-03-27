جهاد کشاورزی پلدختر: لزوم مراجعه کشاورزان به بیمه برای خسارات سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ساتیاروند، روز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به بارش‌های سیل‌آسا و احتمال وقوع خسارات گسترده به مزارع کشاورزی هشدار داد و از کشاورزان خواستار اقدام فوری برای حفظ حقوق بیمه‌ای خود در صورت بروز خسارت شد.

ثبت ۱۶۴ میلیمتر بارش در بازه ۲۸ اسفند تا ۷ فروردین

وی با اشاره به بارش‌های اخیر، اظهار داشت: طی بازه زمانی ۲۸ اسفند تا ۷ فروردین، ۱۶۴ میلیمتر بارش در شهرستان پلدختر ثبت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر ادامه داد: این میزان بارش که در مدت زمان کوتاهی رخ داده، زمینه را برای وقوع سیلاب و آبگرفتگی مزارع کشاورزی فراهم کرده است.

هشدار برای مدیریت بحران و حمایت از کشاورزان

با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش‌های سیل‌آسا و وقوع خسارات گسترده به مزارع، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر خواستار اقدام فوری کشاورزان شد.

ساتیاروند با تأکید بر ضرورت مراجعه به موقع کشاورزان به شرکت بیمه کشاورزی، گفت: کشاورزانی که محصولات زراعی خود را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار داده‌اند و دچار خسارت آبگرفتگی و سیلاب شده‌اند، باید در اسرع وقت به شرکت بیمه کشاورزی شهرستان مراجعه کنند تا فرایند بازدیدهای میدانی کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی بدون وقفه انجام شود.

شرایط برخورداری از پوشش بیمه‌ای

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با یادآوری دستورالعمل‌های بیمه کشاورزی، خاطرنشان کرد: طبق مقررات، محصول زراعی باید به‌طور رسمی تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد و آثار واقعی خسارت ناشی از سیلاب یا آبگرفتگی در مزرعه مشاهده شود تا امکان رسیدگی به خسارت وجود داشته باشد.

وی در پایان از کشاورزان درخواست کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌ای خود، در صورت بروز هرگونه آبگرفتگی یا سیلاب، بلافاصله به صندوق بیمه مراجعه نمایید تا ارزیابان بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منطقه شما اعزام شوند.