به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرایط جوی قم طی سه روز آینده با نوسانات سرعت باد و تغییرات پوشش ابر همراه خواهد بود.



وی با اشاره به استقرار یک سامانه ناپایدار در استان قم گفت: نخستین روز هفته با آسمانی نیمه‌ابری و وقوع وزش باد شدید آغاز می‌شود و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق نیز در برخی نقاط استان وجود دارد.



وی ابراز کرد: سرعت باد بین ۶۵ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت و جهت آن عمدتاً از سمت غرب پیش‌بینی شده و برای شهر قم بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.



وی افزود: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که روز شنبه همچنان آسمان قم با شرایط نیمه‌ابری همراه خواهد بود، اما میزان پوشش ابر و شدت باد نسبت به روز گذشته رو به کاهش می‌گذارد.



وی گفت: جهت باد در این روز نیز غالباً غربی خواهد بود و سرعت آن به بازه ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و کمینه دمای ثبت‌شده برای این روز ۹ درجه سانتی‌گراد و بیشینه نیز ۲۱ درجه خواهد بود.



اسماعیلی ادامه داد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، روز یکشنبه شرایط پایدارتر می‌شود و آسمان قم غالباً صاف پیش‌بینی شده، با این حال، وزش باد طی برخی ساعات روز ادامه دارد و در اواخر وقت احتمال افزایش ابر وجود دارد.



وی گفت: جهت باد در این روز به جنوب‌غربی تغییر می‌کند و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه دما ۹ درجه و بیشینه دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد ارزیابی شده است.



وی با اشاره به دمای ۲۴ ساعت گذشته استان بیان کرد که دستجرد با ۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و جمکران با ۲۱.۸ درجه گرم‌ترین منطقه در روز گذشته بوده‌اند.