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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

پیش‌بینی افزایش نسبی دما و تداوم وزش بادهای شدید در قم

پیش‌بینی افزایش نسبی دما و تداوم وزش بادهای شدید در قم

قم- کارشناس هواشناسی قم از استمرار وزش بادهای شدید در پایان هفته و عبور تدریجی سامانه ناپایدار از آسمان قم همراه با افزایش نسبی دما خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرایط جوی قم طی سه روز آینده با نوسانات سرعت باد و تغییرات پوشش ابر همراه خواهد بود.

وی با اشاره به استقرار یک سامانه ناپایدار در استان قم گفت: نخستین روز هفته با آسمانی نیمه‌ابری و وقوع وزش باد شدید آغاز می‌شود و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق نیز در برخی نقاط استان وجود دارد.

وی ابراز کرد: سرعت باد بین ۶۵ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت و جهت آن عمدتاً از سمت غرب پیش‌بینی شده و برای شهر قم بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی افزود: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که روز شنبه همچنان آسمان قم با شرایط نیمه‌ابری همراه خواهد بود، اما میزان پوشش ابر و شدت باد نسبت به روز گذشته رو به کاهش می‌گذارد.

وی گفت: جهت باد در این روز نیز غالباً غربی خواهد بود و سرعت آن به بازه ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و کمینه دمای ثبت‌شده برای این روز ۹ درجه سانتی‌گراد و بیشینه نیز ۲۱ درجه خواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، روز یکشنبه شرایط پایدارتر می‌شود و آسمان قم غالباً صاف پیش‌بینی شده، با این حال، وزش باد طی برخی ساعات روز ادامه دارد و در اواخر وقت احتمال افزایش ابر وجود دارد.

وی گفت: جهت باد در این روز به جنوب‌غربی تغییر می‌کند و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه دما ۹ درجه و بیشینه دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد ارزیابی شده است.

وی با اشاره به دمای ۲۴ ساعت گذشته استان بیان کرد که دستجرد با ۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و جمکران با ۲۱.۸ درجه گرم‌ترین منطقه در روز گذشته بوده‌اند.

کد مطلب 6784933

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