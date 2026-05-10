هشدار هواشناسی قم درباره وزش باد شدید و گردوخاک تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل هواشناسی قم با اشاره به بررسی آخرین دادههای هواشناسی، تصاویر ماهوارهای و خروجی مدلهای پیشیابی عددی اظهار کرد: آسمان قم برای فردا در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
وی افزود: از اواخر وقت فردا و با نزدیک شدن یک سامانه بارشی به استان، بهتدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی قم با اشاره به آغاز فعالیت این سامانه از عصر سهشنبه گفت: در این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید با حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد و در برخی نقاط استان نیز احتمال بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق وجود دارد.
حیدری بیان کرد: این سامانه روز چهارشنبه نیز فعال خواهد بود و موجب شکلگیری آسمانی ابری، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک در استان میشود.
وی ادامه داد: در روز پنجشنبه ناپایداریهای جوی بیشتر به صورت وزش باد شدید و خیزش گردوخاک بروز میکند، هرچند احتمال وقوع بارشهای پراکنده و رگباری همراه با رعدوبرق همچنان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، سامانه بعدی اوایل هفته آینده استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در استان قم ۱۰۹ ایستگاه هواشناسی شامل ۱۲ ایستگاه سینوپتیک خودکار، ۲ ایستگاه جادهای، ۵۲ ایستگاه بارانسنج خودکار، ۳۵ ایستگاه بارانسنج سنتی و ۸ ایستگاه سطحسنج فعال است که وضعیت سطح و دبی رودخانهها را اندازهگیری میکنند.
