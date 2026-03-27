بازیکنان نشان دادند سرباز وطن هستند/ باختیم اما به تیم ملی امیدوار شدم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر نیجریه اظهار کرد: این بازی برای ما دو نکته بسیار مهم داشت. نکته اول اینکه بازیکنان نشان دادند در هر شرایطی یاد و خاطره شهدا و مردم عزیز ایران را زنده نگه می‌دارند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خود پایبند هستند.

وی ادامه داد: نکته دوم به شرایط آماده‌سازی تیم مربوط می‌شود. ما برای برگزاری دو دیدار دوستانه به این اردو آمدیم تا از آخرین فرصت‌های خود برای آماده‌سازی مسیر جام جهانی استفاده کنیم. با توجه به تعطیلی ۲۵ روزه لیگ ایران و سفر بیش از ٢٠ ساعته به ترکیه، بازیکنان از شرایط بدنی ایده‌آل فاصله گرفته بودند و به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای روی کارهای بدنی داشتیم.

سرمربی تیم ملی همچنین درباره وضعیت لژیونرها گفت: بازیکنان لژیونر نیز شرایط آسانی نداشتند. برخی از آن‌ها که در امارات بودند، بخشی از مسیر را زمینی و بخشی را هوایی طی کردند و طبیعی است که این موضوع روی شرایط بدنی آن‌ها تأثیر گذاشته بود.

قلعه‌نویی با اشاره به جنبه‌های فنی این مسابقه تصریح کرد: به نظرم این بازی تدارکاتی بسیار مفید بود، به‌ویژه اینکه توانستیم در خط دفاعی پلن B را مقابل تیمی قدرتمند و فیزیکی مانند نیجریه اجرا کنیم. نیجریه تیم بسیار خوبی بود و تمامی یازده بازیکن این تیم در لیگ‌های مهم و اصلی اروپا نظیر اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، یونان و ترکیه بازی می‌کنند. تیم ملی به چنین بازی‌هایی نیاز دارد. ما هم تلاش کردیم از بازیکنان بیشتری استفاده کنیم. خوشبختانه با قوانین جدید و امکان انجام هشت تعویض، فرصت خوبی برای ارزیابی نفرات مختلف داشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در بازی دوم تیم از نظر بدنی شاداب‌تر خواهد بود. این مسابقه باعث شد امیدواری من نسبت به روند تیم بیشتر شود. بازیکنان ما با وجود دوری از مسابقات باشگاهی، خیلی سریع خود را به شرایط مناسب رساندند و نشان دادند که در هر شرایطی سربازان وطن هستند و برای تیم ملی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.