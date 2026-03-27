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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

حمله دشمن به سالن ورزشی در خمین

حمله دشمن به سالن ورزشی در خمین

خمین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از هدف قرار گرفتن یک سالن ورزشی در حومه شهرستان خمین توسط دشمن خبر داد.

حسن قمری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یک سالن ورزشی واقع در روستای شهابیه شهرستان خمین عصر جمعه هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.

کد مطلب 6784983

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