حمله دشمن به سالن ورزشی در خمین

خمین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از هدف قرار گرفتن یک سالن ورزشی در حومه شهرستان خمین توسط دشمن خبر داد.