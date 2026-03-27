حمله دشمن به سالن ورزشی در خمین

حسن قمری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یک سالن ورزشی واقع در روستای شهابیه شهرستان خمین عصر جمعه هدف اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.
وی افزود: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.
خمین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از هدف قرار گرفتن یک سالن ورزشی در حومه شهرستان خمین توسط دشمن خبر داد.
حسن قمری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یک سالن ورزشی واقع در روستای شهابیه شهرستان خمین عصر جمعه هدف اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.
وی افزود: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.
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