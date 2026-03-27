میزان بارش ها در آذربایجان غربی به ۳۱۳ میلمتر رسید؛ افزایش ۳۷ درصدی

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میانگین میزان بارش کل استان ۳۱۳ میلی متر رسید که نسبت به سال قبل، ۱۱۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی در ارومیه نیز به ۲۳۷ میلی متر رسیده که نسبت به سال قبل، ۷۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۰ درصد افزایش داشته است.

قربانپور اضافه کرد: در این راستا سردشت با میانگین ۹۶۵.۸ میلی‌متر بارندگی پربارش‌ترین شهرستان آذربایجان‌غربی در سال آبی جاری بود.

وی اظهار کرد: در بین شهرستان‌های آذربایجان غربی کمترین بارش در شوط با ۶۷.۳ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی میانیگن میزان بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ۲۷۵.۳، حوزه زاب ۹۳۹.۷ و حوزه ارس را ۱۱۴.۹ میلیمتر عنوان کرد.