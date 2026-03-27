سیلاب به خط آهن لاهورد - سرخدشت رسید؛ قطارها بدون وقفه در حرکتند

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سیلاب در مسیر ریلی لاهورد به سرخدشت خبر داد و اظهار داشت: با حضور سریع نیروهای عملیاتی مرمت و بازسازی خط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی از هرگونه اختلال جدی در شبکه پیشگیری شد و حرکت قطارها طبق روال و برنامه در حال انجام است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) با تاکید بر اینکه تردد قطارها بدون کوچکترین وقفه هم اکنون برقرار است، ابراز داشت: با بهره گیری از ماشین آلات خطی، زیرکوب و تخلیه ۱۰ واگن در بالا دست مشکل رفع شده است.

رضایی ادامه داد: با مسئولیت پذیری و آمادگی عملیاتی کارکنان پایداری و ایمنی شبکه برقرار و بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در حوزه ریلی خللی ایجاد نکرده است.