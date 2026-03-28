۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

نجات ۵ سرنشین خودرو از آبنمای بستک پس از ۹ ساعت عملیات پیچیده

بستک- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از پایان موفقیت‌آمیز یک عملیات ۹ ساعته برای نجات ۵ سرنشین خودروی کی‌ام‌سی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده از عملیات پیچیده و ۹ ساعته نجات ۵ سرنشین یک دستگاه خودروی کی‌ام‌سی در آبنمای سیداحمدی شهرستان بستک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در پی بی‌توجهی سرنشینان به هشدارها رخ داده است، اظهار داشت: این عملیات با هماهنگی مدیریت بحران استانداری، هلال‌احمر، تیم‌های امدادی و نیروهای تخصصی شهرستان لار (معین منطقه) انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت خودداری از تکرار چنین اقداماتی، افزود: فردا نیز سامانه بارشی در استان فعال است بنابراین از مردم درخواست می‌شود از ترددهای غیرضرور به خصوص در محورهای روستایی، مرتفع و کوهستانی و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

