به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و کاری برادر شهیدش، اظهار کرد: حجم بالای فعالیت‌ها و پرکاری ایشان در میدان‌های خدمت به گونه‌ای بود که کمتر فرصت حضور در منزل را پیدا می‌کردند و همین مسیر پر تلاش، احتمال رسیدن ایشان به مقام شهادت را در ذهن تداعی می‌کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در ادامه به تشریح ابعاد علمی این شهید والامقام پرداخت و افزود: شهید شمقدری در محیط دانشگاه نیز از جایگاه و اعتبار علمی بسیار مطلوبی برخوردار بود و در طول دوران فعالیت خود، موفق به کسب افتخارات متعددی در جشنواره‌های معتبر علمی و پژوهشی شده بود.

وی با تأکید بر اینکه تخصص و نبوغ علمی برادرش همواره با تعهد و معنویت عمیقی گره خورده بود، خاطرنشان کرد: در کنار تمام دستاوردهای علمی، آنچه شخصیت این شهید را متمایز می‌کرد، تقوا و روحیه معنوی ایشان بود؛ به طوری که با وجود تمام مشغله‌های کاری و پژوهشی، اقامه نماز صبح در مسجد محل و ادای نماز شب ایشان هرگز ترک نمی‌شد و این تلفیق زیبای علم و معنویت، از او الگویی تمام‌عیار ساخته بود.