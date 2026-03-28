به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و کاری برادر شهیدش، اظهار کرد: حجم بالای فعالیتها و پرکاری ایشان در میدانهای خدمت به گونهای بود که کمتر فرصت حضور در منزل را پیدا میکردند و همین مسیر پر تلاش، احتمال رسیدن ایشان به مقام شهادت را در ذهن تداعی میکرد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در ادامه به تشریح ابعاد علمی این شهید والامقام پرداخت و افزود: شهید شمقدری در محیط دانشگاه نیز از جایگاه و اعتبار علمی بسیار مطلوبی برخوردار بود و در طول دوران فعالیت خود، موفق به کسب افتخارات متعددی در جشنوارههای معتبر علمی و پژوهشی شده بود.
وی با تأکید بر اینکه تخصص و نبوغ علمی برادرش همواره با تعهد و معنویت عمیقی گره خورده بود، خاطرنشان کرد: در کنار تمام دستاوردهای علمی، آنچه شخصیت این شهید را متمایز میکرد، تقوا و روحیه معنوی ایشان بود؛ به طوری که با وجود تمام مشغلههای کاری و پژوهشی، اقامه نماز صبح در مسجد محل و ادای نماز شب ایشان هرگز ترک نمیشد و این تلفیق زیبای علم و معنویت، از او الگویی تمامعیار ساخته بود.
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