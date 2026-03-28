به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی جهانی فدراسیون جهانی تنیس روی میز که به صورت هفتگی به روز رسانی می شود، حکایت از پسرفت نمایندگان تنیس روی میز ایران در هر دو بخش مردان و زنان دارد طوریکه طبق رنکینگ فعلی، هیچ یک از پینگ پنگ بازان کشورمان صعود نداشته اند و به غیر از ندا شهسواری که تغییر جایگاه نداشته، دیگر نمایندگان ایران سقوط داشته اند.

بر این اساس نوشاد عالمیان که بهترین نماینده ایران در هر دو بخش مردان و زنان رنکینگ جهانی به حساب می آید، با ادامه روند سقوط، بعد از سال ها صاحب رنکینگ سه رقمی شده است.

پینگ پینگ بازان ایران حداقل طی یک ماه گذشته در هیچ رویدادی شرکت نداشته اند و همین مسئله روی وضعیت آنها در رنکینگ جهانی تاثیر منفی گذاشته است.

جایگاه فعلی نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۰۰ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۱۴۴ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۷۷ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۲۰۲ ایستاده است

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۳۹ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۱۸۲ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۲۷۳ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۳۳۳ ایستاده است

* ستایس ایلوخانی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۴۱۶ ایستاده است