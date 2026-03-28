  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

معاون رئیس جمهور: روند اجرای آزادراه ارومیه - تبریز سرعت یابد

ارومیه - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر تسریع در روند اجرای قطعات باقی مانده از آزاد راه ارومیه - تبریز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سیدحمید پورمحمدی پیش از ظهر شنبه در بازدید از روند تکمیل پروژه راهبردی آزادراه ارومیه - تبریز با اشاره به نقش حیاتی این آزادراه در کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی جاده‌ای و همچنین تأکید بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی قطعات باقی‌مانده، گفت: این پروژه نه تنها یک طرح عمرانی، بلکه یک شریان اقتصادی برای تقویت ترانزیت کالا و مسافر در منطقه است.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با ارائه گزارشی از موانع پیش‌روی پروژه، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه و نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل تونل‌ها و تقاطع‌های غیرهم‌سطح این مسیر شده و افزود: تکمیل این آزادراه از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده و می‌تواند تحول بزرگی در حوزه لجستیک استان ایجاد کند.

در پایان این بازدید مقرر شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی، ردیف‌های اعتباری پروژه تقویت شود تا روند تکمیل ابنیه فنی و آسفالت‌ریزی قطعات اولویت‌دار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

کد مطلب 6785464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها