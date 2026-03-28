نفیسه طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زنگ زرد یکی از شایع‌ترین و خسارت‌ بارترین بیماری‌ های قارچی مزارع گندم است که در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، می‌تواند در مدت کوتاهی عملکرد محصول را به‌شدت کاهش دهد.

وی افزود: وجود رطوبت کافی، دمای بین ۸ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد، هوای ابری و بارندگی‌های متناوب، زمینه‌ساز ظهور و گسترش این بیماری است. زنگ زرد با خشک کردن برگ‌ها و کاهش سطح سبز گیاه، همچنین کاهش تعداد، وزن و پوکی دانه‌ها، خسارات قابل توجهی به بار می‌آورد.

طوسی به دوره کمون (نهفتگی) این بیماری اشاره کرد و گفت: دوره نهفتگی زنگ زرد ۲ تا ۵ هفته طول می‌کشد که این ویژگی، اهمیت بازدیدهای منظم کشاورزان از مزارع را دوچندان می‌کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از کشاورزان درخواست کرد: در صورت مشاهده علایم اولیه بیماری، ضمن مشورت با کارشناسان حفظ نباتات، نسبت به کانون‌کوبی (مبارزه با نقاط آلوده اولیه) اقدام کرده و از گسترش آن در سطح مزرعه جلوگیری کنند.

طوسی تأکید کرد: مدیریت صحیح و به‌کارگیری توصیه‌های کارشناسان، عامل مهم حفظ سلامت مزارع گندم و تضمین تولید پایدار در استان است.