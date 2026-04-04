  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

حسن رنگرز:

۷۰ درصد تیم کشتی فرنگی برای اولین بار در قهرمانی آسیا شرکت می کند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد تیمش برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت می‌کند، گفت: با این حال تمام تلاش‌مان کسب عنوان قهرمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پیش از آغاز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که روزهای ۱۷ لغایت ۱۹ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود، در مورد شرایط تیم گفت: امیدوارم در این شرایط سخت و دشواری که سپری می کنیم حال دل همه خوب و خوش باشد.

رنگرز عنوان کرد: با مساعدت فدراسیون تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به ملاحظات و محدودیت ها، طی یک مسیر طولانی به قرقیزستان آمد.وی افزود: تیم ایران در ۳ سال گذشته قهرمان این مسابقات بوده و مدافع عنوان قهرمانی است و امسال هم تمامی تلاش خود را می کنیم که عنوان قهرمانی تکرار سود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: ۷۰ درصد از نفرات ما برای نخستین بار است که در قهرمانی آسیا شرکت می کنند و نیمی از تیم نیز جوانان شایسته ای هستند که با نگاه به المپیک ۲۰۲۸ انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: فردا مراسم قرعه کشی برگزار و رقبای ما معرفی می شوند. امیدوار هستیم نماینده شایسته ای برای کشورمان باشیم و علیرغم اینکه کار بسیار سختی را پیش رو داریم بتوانیم بار دیگر بت کاپ قهرمانی به کشور عزیزمان ایران بازگردیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها