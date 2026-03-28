ترکیه: عملیات نظامی علیه ایران اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که این کشور برای دور ماندن از جنگ فعلی در خاورمیانه به شدت تلاش می کند.

بر اساس این گزارش، «ابراهیم کالین» با تأکید بر اینکه «عملیات نظامی علیه ایران اشتباه است»، گفت: باید بر اسرائیل که این جنگ را آغاز کرده است اعمال فشار کنیم و مانع از تبدیل این جنگ به یک جنگ منطقه ای و بحران گسترده جهانی شویم.

وی ادامه داد: جنگ با ایران فقط برای نابودی ظرفیت هسته‌ای این کشور نیست و عاملان جنگ می‌خواهند منطقه را به سمت دهه‌ها درگیری سوق بدهند.

کالین با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به رغم ادعاهای مقامات آمریکایی درباره «مذاکره با ایران» گفت: اسرائیل در دو روز گذشته با حملاتی که انجام داده، در تلاش شدید برای خراب کردن و ناکام گذاشتن مذاکرات بوده است.

این مقام ارشد ترکیه ای خاطرنشان کرد: تلاش های گسترده ای برای متوقف کردن جنگ در منطقه به کار گرفته ایم.