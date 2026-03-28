امام جمعه بندر کیاشهر: افول آمریکا در جنگ رمضان کاملا مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نصرت امیدی عصر شنبه در نشست با شورای اداری بخش بندر کیاشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه «شهید قائد امت» و با تبریک سال نو اظهار کرد: یاد شهدا و خون پاک فرماندهان دلیر اسلام، مسیر حرکت ملت ایران را روشن کرده و امروز نیز پیروزی جبهه حق بر باطل وعده الهی است.
امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک «نبرد موجودیتی» قرار دارد، افزود: در جنگ رمضان، افول آمریکا بهوضوح قابل مشاهده است و این کشور پس از جنگ جهانی دوم هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده بود، درواقع آمریکا در باتلاقی گرفتار شده که راه خروج آبرومندانه از آن را نمییابد.
افول توان نظامی آمریکا و ناتوانی در ائتلافسازی
حجتالاسلام امیدی با اشاره به ناکامیهای نظامی آمریکا در منطقه گفت: قابلیتهای نظامی و فناورانه آمریکا که همواره بر آن تکیه میکرد، در این نبرد از کار افتاده است.
وی به خروج ناوهای آبراهام لینکلن و جرالد فورد از دایره عملیات و انهدام جنگنده پیشرفته F-35 توسط رزمندگان اسلام اشاره کرد و افزود: این رخدادها نشاندهنده تغییر موازنه قدرت است.
امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه آمریکا در جذب کشورهای دیگر نیز ناکام مانده است، تصریح کرد: آمریکاییها حتی از چین درخواست کمک کردند اما پاسخ منفی شنیدند. این موضوع نشان میدهد. قدرت ایران اسلامی در سطح بینالمللی به مرحلهای رسیده که میتواند معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فعالنشده ایران در منطقه گفت: تنگه هرمز از ۱۳ اسفند بسته شده و ایران توانایی دارد به همراه جبهه مقاومت، نقاطی همچون بابالمندب و کانال سوئز را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حجتالاسلام امیدی تصریح کرد:انصارالله یمن اعلام کرده دستشان روی ماشه است و دستور را از فرماندهی ایران دریافت میکنند.
ضرورت حضور میدانی مسئولان و تقویت خدماترسانی
امام جمعه بندر کیاشهر با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، خدمترسانی باید مضاعف باشد،اظهارکرد:مسئولان نباید تنها در ساعات اداری به امور مردم رسیدگی کنند، بلکه باید خارج از ساعات اداری نیز در میدان حضور داشته باشند تا کار مردم روی زمین نماند.
وی با اشاره به حضور مسافران و در پیش بودن فصل کشاورزی از آنجایی که سال لیستر مردم این شهر بندری صیادی و کشاورزی است ،رفع مشکلات نانوایی اعم تامین آرد را با نظارت از سوی مسئولین ضروری بیان کرد .
حجتالاسلام امیدی با تقدیر از مردم به منظور وحدت ، مقاومت با حضوردر خیابان و اعلام حمایت از نیروهای مسلح ، گفت: مسئولان ضمن پاسخگویی به مسائل مردم باید در کنار مردم دل میدان باشند.
وی خدمت به مردم از سوی مسئولین را وظیفه و توفیق دانست و گفت: این خدمت و وظیفه که توفیق برای مسئولان است باید به بهترین شکل انجام شود.
