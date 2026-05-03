حجت الاسلام جهانی: آمریکا در باتلاق تنگه هرمز گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن جهانی، شامگاه یکشنبه، در شصت و چهارمین تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: من طی این دوماه دیدم که با وجود همه مشکلات و حتی فصل کشاورزی، جمعیت با شکوه به میدان آمدند و این حضور گسترده جمله «ما رایت الا جمیلا» را در ذهنم تداعی می کند.

کارشناس مسائل مذهبی، با تشکر از نیروهای مسلح و مردم حاضر در صحنه، تصریح کرد: این روزها در تجمع مردمی، رژه و کاروان خودرویی افراد کم حجاب را هم دیدم، آن ها را حب به وطن به میدان آورده است.

وی با اشاره به اینکه حضور در خیابان ها یک توفیق است، افزود: دعا می کنم که توفیق شهادت نیز نصیب ما گردد.

حجت الاسلام جهانی با تاکید براینکه آمریکا کشور قدرتمندی به ویژه در زمینه نظامی است، گفت: ما تعداد زیادی جنگنده و رادارهای آمریکایی را نابود کردیم و نشان دادیم که توهین فرد نادان و کثیفی مانند ترامپ چه عاقبت های مخاطره باری دارد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ما به آمریکا اثبات کرد که غیر از نیروی نظامی، به خداوند و امام حسین (ع) متکی است، این اتکای معنوی باعث می شود در دشوارترین شرایط از پا درنیاییم.

حجت الاسلام جهانی با اشاره به وضعیت کنونی تنگه هرمز، عنوان کرد: آمریکا در خصوص تنگه هرمز خود را به باتلاقی انداخته است که نه تنها راه پیشروی ندارد بلکه راه عقب نشینی نیز ندارد.

وی در پایان، در خصوص همسایگان ایران، گفت: اکنون این کشورها به علت اینکه تنگه هرمز بسته شده، مستاصل شده اند.