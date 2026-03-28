روزانه ۲۰۰۰ مسافر ایام نوروز از گمرک و پایانه تمرچین تردد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا هاتفی ظهر شنبه در بازدید از از بخش‌های مختلف گمرک، زیر ساخت‌ها، انبارهای عمومی و کالاهای موجود، اظهار کرد: فعالیت گمرکی و ورود و خروج کالا و مسافر به صورت عادی در جریان است به طوری که در ایام نوروز روزانه حدود ۲ هزار نفر از سالن مسافری تردد می‌ کنند.

وی خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم، واردات و ترخیص شبانه‌روزی کالا از گمرک ادامه دارد و روزانه ۴۰۰ تریلی کالا از گمرک تمرچین صادر و یا به کشور وارد می‌گردد.

دادستان پیرانشهر ضمن ابراز رضایت از روند فعالیت‌ها و مدیریت بهینه امور گمرکی، بر استمرار روند فعلی، ارتقای کیفیت خدمات و همکاری مؤثرتر دستگاه‌های مرتبط با گمرک تأکید کرد و همچنین برخی چالش‌ها و موانع اجرایی مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر شد.