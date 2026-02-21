اجرای پروژه آزادراه ارومیه ـ تبریز با ۳۰ میلیارد تومان تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به اجرای پروژه آزادراه ارومیه ـ تبریز اظهار کرد: این مسیر به طول ۱۶۰ کیلومتر و با برآورد سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، از طرح‌های راهبردی استان است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مهم کریدوری از جمله آزادراه ارومیه به تبریز، محور تمرچین به مراغه و مسیر سه‌راهی شمال استان از مرند به ایواوغلی و توسعه ریل تا مرز، افزود: هر معدن فعال در استان باید شرکت خود را در آذربایجان‌غربی ثبت کند تا منافع آن به مردم استان بازگردد.

وی همچنین با بیان اینکه بخشی از درآمد معدنی زرشوران تکاب برای محرومیت‌زدایی منطقه اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: سیاست جدید استان آن است که تمام حقوق دولتی معادن به‌صورت متوازن در همه بخش‌ها هزینه شود و صرفاً محدود به راه و جاده دسترسی نباشد.

تاکید بر احیای دریاچه ارومیه و صیانت از سلامت انتخابات

استاندار آذربایجان ‌غربی در ادامه تامین پایدار آب شرب مردم در طول سال را از سیاست‌های اصلی مدیریت استان دانست و گفت: بازگشایی سدها کاملاً براساس برنامه‌ریزی و داده‌های دقیق انجام می‌شود و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در این حوزه وجود ندارد.

رحمانی احیای تالاب‌های استان و آب‌گیری کامل آنها با هدف حفظ اکوسیستم حوزه دریاچه ارومیه را از اولویت‌های جدی برشمرد و افزود: مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه باید به‌طور کامل بازگشایی شود تا آب به‌درستی به این پهنه آبی هدایت شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم و کشاورزان با مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، در روند احیای دریاچه ارومیه مشارکت کنند و منافع عمومی را در نظر بگیرند؛ چرا که امسال می‌تواند سالی متفاوت در روند بهبود وضعیت دریاچه باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت آبگیری تالاب‌ها و آزادسازی مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، وضعیت دریاچه می‌تواند در سال جاری بهبود یابد.

تالاب های آذربایجان غربی۱۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارند

رحمانی، با اشاره به نقش تالاب‌های استان در پایداری اکوسیستم منطقه افزود: در مجموع تالاب‌های استان حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارند و به‌عنوان پایه‌های محیط‌زیست، نقشی اساسی در احیای دریاچه ارومیه ایفا می‌کنند.

وی آزادسازی مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه، تأمین آب سدها برای شرب و آبگیری تالاب‌ها را از جمله اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و مدیریت صحیح منابع آبی، می‌توان شرایط بهتری را برای احیای این پهنه آبی رقم زد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با تاکید بر اینکه منافع استان در چرخش صحیح امور و فعال بودن صنایع و معادن است، گفت: چند اقدام مهم و زیربنایی در آذربایجان‌غربی در حال اجراست.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با بیان اینکه محیط‌زیست نباید فدای فعالیت‌های معدنی شود، تصریح کرد: توسعه اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه معادن باید با رویکردی متوازن و همراه با صیانت از منابع طبیعی دنبال شود.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: آذربایجان‌غربی از استان‌های برتر کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و از امن‌ترین استان‌هاست و لازم است این توانمندی‌ها به‌درستی تبیین و منعکس شود.

وی بخش قابل توجهی از مشکلات استان را ناشی از ارائه اطلاعات ناقص و نادرست دانست و افزود: انعکاس دقیق آمار و دستاوردها می‌تواند در ارتقای سهم استان از منابع و امکانات ملی مؤثر باشد.

حفظ محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد

در ادامه این جلسه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه معدن گفت: توسعه فعالیت‌های معدنی می‌تواند در اشتغال و پیشرفت استان موثرباشد، اما حفظ محیط‌زیست باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از تخصیص فصلی سهمیه سوخت استان خبر داد و اعلام کرد: سهمیه کل استان در بهار ۱۳ میلیون لیتر، تابستان و پاییز هر کدام ۲۱ میلیون لیتر و زمستان ۱۸.۵ میلیون لیتر بوده که بخشی از آن به حوزه معدن اختصاص یافته است.

تخصیص سوخت به معادن بر اساس کارکرد معدن و ماشین آلات است

سخاوت خیرخواه ادامه داد: از این میزان، سهم بخش معدن در بهار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، تابستان ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، پاییز ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و زمستان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و شاخص‌های فنی توزیع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی در سطح ملی گفت: در تعیین سهمیه مصرف، شاخص‌هایی از جمله نوع ماده معدنی، میزان استخراج و نوع ماشین‌آلات و دیگر شاخص ها لحاظ می‌شود و تخصیص‌ها بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه درخواست استان برای تأمین ۲۵ میلیون لیتر سوخت بوده است، افزود: در نهایت ۱۸.۵ میلیون لیتر تخصیص یافته است.

خیرخواه با اشاره به شرایط منطقه ماکو نیز تصریح کرد: به دلیل تفاوت‌های دسترسی و اختیارات مدیریتی میان محدوده منطقه آزاد و سایر نقاط استان، موضوع تأمین سوخت در این منطقه نیازمند هماهنگی‌های بیشتری است تا معدنکاران با مشکل مواجه نشوند.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان اجرایی استان به تبادل‌نظر درباره تقویت تعاملات، تسهیل فرآیندهای مرتبط و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استان پرداختند.

همچنین مسائل مهمی چون رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی از جمله مسائل مالیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای شامل تکمیل زنجیره ارزش، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها و ایجاد صندوق کمک‌های اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت مستمر در آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.