  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

روزانه ۱۵۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین تردد می‌کنند

روزانه ۱۵۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین تردد می‌کنند

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:روزانه ۱۵۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین تردد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری عصر سه شنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از پایانه مرزی تمرچین با تشریح روند فعالیت ها و اقدامات در پایانه مرزی تمرچین گفت: از ابتدای سال جاری و همزمان با جنگ رمضان تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته که متاثر از وطن پرستی و عدم تمایل ایرانیان به خروج از کشور بوده است.

وی ادامه داد: روزانه ۱۵۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی تردد می‌کنند و ۲۰۰ تخلیه ناوگان ترانزیتی در مرز صورت می گیرد که از استمرار خدمات و فعالیت ها در حکایت دارد.

استاندار آذربایجان غربی با همراهی نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از پایانه مرزی تمرچین بازدید کردند.

در این بازدید رویه عبور و مرور مسافر و همچنین رویه های ترانزیت و صادرات کالا به اقلیم شمال عراق توسط مسئولین ارشد استانی بررسی شد.

کد مطلب 6794384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها