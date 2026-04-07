به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری عصر سه شنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از پایانه مرزی تمرچین با تشریح روند فعالیت ها و اقدامات در پایانه مرزی تمرچین گفت: از ابتدای سال جاری و همزمان با جنگ رمضان تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته که متاثر از وطن پرستی و عدم تمایل ایرانیان به خروج از کشور بوده است.

وی ادامه داد: روزانه ۱۵۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی تردد می‌کنند و ۲۰۰ تخلیه ناوگان ترانزیتی در مرز صورت می گیرد که از استمرار خدمات و فعالیت ها در حکایت دارد.

استاندار آذربایجان غربی با همراهی نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از پایانه مرزی تمرچین بازدید کردند.

در این بازدید رویه عبور و مرور مسافر و همچنین رویه های ترانزیت و صادرات کالا به اقلیم شمال عراق توسط مسئولین ارشد استانی بررسی شد.