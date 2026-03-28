۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

تازه‌ترین آمار شهدا و مجروحان جنگ تحمیلی اعلام شد

وزارت بهداشت، آمار شهدا و مجروحان حملات آمریکایی صهیونی را تا روز بیست و نهم جنگ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی تا هشتم فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بستری های موجود ۸۳۱ نفر

درمان و ترخیص ۲۴۱۷۵

شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر

آمبولانس های آسیب دیده ۳۸ دستگاه

تعداد عمل های جراحی انجام شده ۹۵۹ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۳ نفر

شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک

مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۷۳۱ نفر

مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۱ کودک

پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۵۰ واحد

مراکز درمانی آسیب دیده ۴۱ واحد

مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۹۹ واحد

شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۴ نفر

بیمارستان های تخلیه شده ۶ واحد

بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

شهید خانم ۲۴۴ نفر

مصدوم خانم ۴۱۶۳ نفر

محمد رضازاده

    • منصور IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام. سایر شهدا چند نفر؟ مرد ها و کل شهدا ؟

