به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران در واکنش به هجمه برخی وطن‌‎فروشان به موضع‌گیری این بازیگر در برابر جنایت علیه کودکان میناب و فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داشته است، در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«به عنوان یک جان فدای وطن و عاشق ایران

به احترام مردم شریف ایران که از نهم اسفند به جای خانه، کوچه و خیابان‌ها و میادین را به عنوان خط مقدم انتخاب کردند، من هم حاضر نیستم به دیوانگان و متجاوزین به کودکان و کودک‌خواران و کودک کُشان اجازه بدهم برایم تصمیم بگیرند و اولین قدمشان به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک دبستانی میناب، شهدای ناوچه دنا، کودکان و مردم شریف باشد ...

جانم فدای وطن

جانم فدای ایران

جانم فدای مردم

الان فقط به حفظ خاک میهنم فکر می‌کنم مطالبات را به بعد می‌سپارم... به امید بهروزی و پیروزی روز افزون برای ملت شریف ایران

تمام ...»