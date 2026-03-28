به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران در واکنش به هجمه برخی وطنفروشان به موضعگیری این بازیگر در برابر جنایت علیه کودکان میناب و فعالیتهایی که در فضای مجازی داشته است، در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی نوشت.
در این یادداشت آمده است:
«به عنوان یک جان فدای وطن و عاشق ایران
به احترام مردم شریف ایران که از نهم اسفند به جای خانه، کوچه و خیابانها و میادین را به عنوان خط مقدم انتخاب کردند، من هم حاضر نیستم به دیوانگان و متجاوزین به کودکان و کودکخواران و کودک کُشان اجازه بدهم برایم تصمیم بگیرند و اولین قدمشان به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک دبستانی میناب، شهدای ناوچه دنا، کودکان و مردم شریف باشد ...
جانم فدای وطن
جانم فدای ایران
جانم فدای مردم
الان فقط به حفظ خاک میهنم فکر میکنم مطالبات را به بعد میسپارم... به امید بهروزی و پیروزی روز افزون برای ملت شریف ایران
تمام ...»
