۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

پرویز پرستویی: به کودک‌کُشان اجازه نمی‌دهم برایم تصمیم بگیرند

پرویز پرستویی در یادداشتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت که حاضر نیست به کودک‌خواران و کودک‌کُشان اجازه بدهد برایش تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران در واکنش به هجمه برخی وطن‌‎فروشان به موضع‌گیری این بازیگر در برابر جنایت علیه کودکان میناب و فعالیت‌هایی که در فضای مجازی داشته است، در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«به عنوان یک جان فدای وطن و عاشق ایران

به احترام مردم شریف ایران که از نهم اسفند به جای خانه، کوچه و خیابان‌ها و میادین را به عنوان خط مقدم انتخاب کردند، من هم حاضر نیستم به دیوانگان و متجاوزین به کودکان و کودک‌خواران و کودک کُشان اجازه بدهم برایم تصمیم بگیرند و اولین قدمشان به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک دبستانی میناب، شهدای ناوچه دنا، کودکان و مردم شریف باشد ...

جانم فدای وطن

جانم فدای ایران

جانم فدای مردم

الان فقط به حفظ خاک میهنم فکر می‌کنم مطالبات را به بعد می‌سپارم... به امید بهروزی و پیروزی روز افزون برای ملت شریف ایران

تمام ...»

    • مينا IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      بادرود بیکران خدمت شما آقای پرستویی دقیقا درست فرمودید حساب رسی به این بی وطنان بی مایه در اولین فرصت مناسب . حال اجازه دهید هرچه می‌توانند پرده دری وهتاکی کنند که نشان ازذهن بیمار ومتوهمشان دارد.
    • ناشناس IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      درود برآقای پرستویی عزیز هنرمند میهن دوست
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      جان فدای وطن. ممنون از شما آقای پرستویی

