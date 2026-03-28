نامه نیوشا ضیغمی به دبیرکل سازمان ملل؛ جلوی این جنایات جنگی را بگیرید!

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوشا ضیغمی بازیگر سینمای ایران و سفیر کودکان کار خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد یادداشتی نوشت.
متن یادداشت این بازیگر بدین شرح است:
«جناب آقای آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با سلام و احترام
این نامه را در چارچوب اصول بنیادین حقوق بینالملل منشور سازمان ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (ماده ۳۸) پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۷۷) کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (ماده ۴) و کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در خصوص اقدامات برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، خطاب به جنابعالی مینویسم.
از زمان آغاز تجاوز غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که آشکارا نقض تعریف تجاوز مصوب قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود بیش از ۲۳۰ کودک بیگناه به شهادت رسیده و ۱۱۴ بنای تاریخی ثبتشده یا در فهرست موقت یونسکو آسیب جدی دیدهاند.
این اقدامات نه تنها جنایت جنگی بلکه جنایت علیه بشریت است و مسئولیت کیفری فردی و دولتی متجاوزان را به دنبال دارد.
در میان این جنایات، کشتار وحشیانه کودکان مدرسه میناب که منجر به پرپر شدن ۱۶۸ دانشآموز ابتدایی در محیط امن آموزشی شد و حمله مستقیم به بیمارستانهای متعدد از جمله بیمارستان گاندی تهران و کشتار کودکان بستری در بخش نگهداری ویژه نقض فاحش اصل حمایت ویژه از کودکان در مخاصمات مسلحانه مندرج در اصول راهنمای یونیسف و ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول به شمار میرود. این الگوی جنایتکارانه یادآور جنایات مشابه این سفاکان در غزه است که هزاران زن و کودک را به خاک و خون کشیدند و بار دیگر ثابت کرد که این رژیمها هیچ التزامی به قواعد آمره حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ندارند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت کامل همواره بر حق تعیین سرنوشت ملت خود تأکید کرده و تاکنون متعهد بوده که هرگز به سلاح هستهای دست نیابد. این تعهد در حالی است که حقوق هستهای ایران مطابق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محترم شمرده شده بود و ایالات متحده آمریکا به صورت یکجانبه از آن خارج شد. با این حال، متجاوزان با ادعاهای واهی و فاقد هرگونه سند معتبر ابتدا در جنگ ۱۲روزه به بهانه گسترش ادعایی سلاح هستهای به ایران حمله کردند و بیش از هزار ایرانی را به طور وحشیانه به قتل رساندند و اکنون برای بار دوم در حال کشتار ملت ایران هستند ادعاهایی که تا امروز در هیچ مرجع بینالمللی اثبات نشده است دقیقاً همانند بهانههای دروغین جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ که بعداً فاقد هرگونه مبنای واقعی اعلام شد. این در حالی است که ایران عضو دائم معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) است اما رژیم صهیونیستی از این معاهده خارج مانده و هیچ بازرسی بینالمللی را نمیپذیرد امری که هرگونه ادعای پیشگیری از سوی متجاوزان را کاملاً فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی میسازد.
عالیجناب
به عنوان سفیر کودکان کار که سالها برای حفاظت از حقوق کودکان آسیبپذیر در برابر خشونت و بهرهکشی مبارزه کردهام از جنابعالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مطالبه میکنم که:
۱. تجاوز غیرقانونی به ایران را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی محکوم و بر اساس فصل هفتم منشور، اقدامات فوری بازدارنده اتخاذ کنید.
۲. کمیته حقوق کودک و کمیته میراث جهانی یونسکو را مأمور بررسی فوری مستندسازی و گزارشدهی وضعیت کودکان شهید و بناهای تاریخی آسیبدیده کنید.
۳. مکانیسمهای لازم برای برقراری توقف فوری حملات و تضمین عدم هرگونه حمله مجدد و پرداخت غرامت تا این لحظه و آغاز تحقیقات مستقل بینالمللی تحت نظارت دادگاه کیفری بینالمللی را فعال کنید.
۴. تضمین کنید که هیچ کودک دیگری قربانی این جنگ غیرقانونی نشود و میراث فرهنگی بشریت در ایران که بخشی از تاریخ مشترک تمدن جهانی است، بیش از این مورد تعرض قرار نگیرد.
آقای گوترش
سکوت یا تأخیر در برابر این جنایات آشکار نه تنها نقض تعهدات حقوقی سازمان ملل متحد بلکه خیانت به اصول انسانی و منشور سازمان است که جنابعالی متولی آن هستید. ملت ایران و میلیونها انسان آزاده در سراسر جهان منتظر اقدام قاطع ، فوری و بدون تبعیض جنابعالی هستند.
با احترام فراوان
نیوشا ضیغمی بازیگر سینمای ایران و سفیر کودکان کار
۲۴ مارس ۲۰۲۶»
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