۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

پرستویی در واکنش به تحلیل کارشناس اینترنشنال: شما نگران ایران نباشید!

پرویز پرستویی با اشاره به سختی‌هایی که مردم ایران در این چند روز تحمل کردند خطاب به تحلیلگران خارج‌نشین گفت که شما نگران ایران نباشید.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی بازیگر سینما با انتشار ویدیویی از تحلیل‌های شبکه ایران اینترنشنال و مراد ویسی کارشناس این شبکه درباره قبول آتش بس متنی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«باز شروع شد ...؟!!!

بالاخره به چه ساز شما تحلیلگران که همیشه تحلیل هاتون جواب برعکس می‌ده باید رقصید ...؟

اکثر شماها که در فرمایشاتتون پشتتون به کتاب خونه است و مثلا همیشه در حال مطالعه و ... هستید. شک ندارم که فقط بالا تنه تون کت و کراوات و پوشته و پایین تنه تون لباس راحتی است ...

حتی یک بار یکی از دوستان تحلیلگرتون دوربینش افتاد و معلوم شد که با لباس زیر شورت) نشسته ...

بس کنید ...

اینقدر مردم ایران را کوچک نشمرید. مردم فهیم ایران نیازی به هدایت و رهبری شما ندارند.

می‌دانم بالاخره شما هم از همین راه ارتزاق می کنید. شاهمراد ویسی...

مردم ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ از شب تا صبح در خیابان ها و میادین هستند با کل اعضای خانواده در زیر شلیک موشک ها و پهپاد های عمو ترامپ و بی بی نتانیاهوتون و حتی به شهادت هم رسیدند. اونوقت شما یک بار در قلب آمریکا مهد آزادی در تجمع حمایت از آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران شرکت کردید اون هم با جلیقه ضد گلوله ...

توصیه می‌کنم در این مدت آتش بس جلیقه تون و باز کنید و به استراحت بپردازید ...

خدای مردم ایران بزرگتر از شما ناجیان غرق شده در افکار پوسیده است ...

اکثر همین مردم کوچه و خیابان و میادین مشکل معاش و مسکن و ... دارند. مردم ایران سختی های زیادی را در این چند دهه متحمل شدند. آنهم به خاطر مسئولین بی کفایتی که سر سفره انقلاب نشستند، اختلاس کردند و ثروت های زیادی را شخم زدند و رفتند و الان هم در همان دور و بر شما ایستاده اند و به ما و شما می خندند.

بله خیلی از جوانان کشته شدند، زندانی شدند، بله همه این ها را می‌دانیم و می بینیم. هنوز هم مردم مطالباتی دارند که بایستی شنیده شود ولی الان در خط مقدم استوار ایستاده اند برای وطن، برای ایران، برای اعتقاداتشان. تا آدم خوارهای جزیزه اپستین و کودک کشان مدافعشان نباشند.

از شماها در عید نوروز کادوهای بشر دوستانه گرفتیم.

شهدای دختران میناب ...

شهدای ناوچه دنا ...

شهدای لانچر ها ...

پتروشیمی...

بیمارستان …

انستیتوپاستور …

و دریغ از یک تسلیت. بسه جلیقه‌تون رو باز کنید. شما نگران ایران نباشید.»

ندا زنگینه

    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ننگ ابدی بر پیشانی وطن فروشان و خائنین به کشور و مردم عزیز ایران زمین میماند خدا به تمام نیک مردان و نیک سرشتان این سرزمین سربلندی و افتخار بدهد ننگ بر اینترنشنال جنگ و آشوب طلب کثیف
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بدم میاد از تمام وطن فروشا اونایی که وقتی داشتم زجه میزدم گریه میکردم برای ایرانمان اونا میخندیدن از ته دلشون خوشحال بودن با آتش بس حال من خوب نمیشه ای کاش اتفاقی میافتاد که وطن فروشا زجه زدنشون ببینم
      • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        دقيقا روسياهى به زغال ميمونه لعنت به همه خيانت كنندگان به وطن نوبت وطن فروشاست كه زجه بزنن
    • آزاد IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      کاش میشد یک داغ خائن بر پیشانی این خائنین فارسی زبان خارج نشین زد تا این ننگ وطن فروشی تا ابد در هرجای دنیا باعث رسوایی و روسیاهیشون باشه . واقعا باعث شرمساری و خجالت هست اینها رو هموطن یا ایرانی بدونیم
      • سید علی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        دم اقای پرستوئی گرم که به راستی اساسا روش خدمه شدن فرومایگانی را که از ایرانی بودن فقط گویش آنرا میدانند را شرح دادند. دوست گرامی ، نگران نباش اینها ( وطن فروشان ) دهانشان را باز کنند همان داغ ننگ را به همراه دارند . از کوزه همو طراود که در اوست .
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اینترنشنال را به گاوداری تبدیل کنید حداقل یک سودی برایتان داشته باشد ، توبه وطن فروش مرگ ، خدا شما را نخواهد بخشید دستان به خون میناب ها و لامرد ها و .... آلوده هست
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      مردمی که از تجاوز به خاک وطن بی تفاوت بودن دیگر برایم هم‌وطن نیستن. وطن فروشان جنگ طلب رو سیاه خواهند ماند در تاریخ
    • علی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      با تشکر فراوان از دستگاه های اطلاعاتی و عملیاتی لطفا فرکانس های جدید این شبکه اینترنشنال و بی بی سی و صدای بی وطن ها را برای همیشه خاموش کنید و یا خواستار استرداد این خاینین شوید و یا حذف نمایید باتشکر
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      احسنت اقای پرستویی اینا به اصطلاح کارشناسا پشت به کتابخونه هستن که مثلا یه چیزایی حالیشون میشه ولی تا الان مفهوم وطن و زیر ساخت و کشور وملت رو نتونستن بفهمن و در کنار اسراییل و امریکا علنا با توجیه و کثافت کاریاشون بر علیه ملت و کشور بودن تاریخ اینا رو حتما قضاوت و تنبیه خواهد کرد
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      کاش زودتر واکنش می‌داشتید بعد از حدود ۴۰ روز بی وفایی برخی سلبریتی ها را نسبت به مردم و وطن فراموش نمیکنیم
    • طاهری IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      درود به شرفت ، درود به شرفت ، درود به شرفت .
    • مجتبی IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      متنی در شان جناب پرستویی ، جز این هم انتظاری نیست دم شما خیلی گرم .
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      از رضا پهلوی و کارکنان اینترنشنال ،اون سلبریتی هایی که بر طبل جنگ میکوبیدن دشمن تر برای مردم ایران نیست ونبوده
    • Aziz IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      جانا سخن از زبان ما می‌گویی امل دیر هنگام چرا ولی باز هم دمت گرم

